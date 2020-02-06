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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-06T08:49+0300
https://ria.ru/20200206/1564304588.html
Отражение сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску сняли на видео
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564304545_45:0:1217:659_1036x0_80_0_0_425fbc397bfb91942433610991c3544f.jpg
РИА Новости

Отражение сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску сняли на видео

06:45 06.02.2020 (обновлено: 08:49 06.02.2020)
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Агентство SANA опубликовало кадры с отражением ПВО Сирии ракетного удара по Дамаску.
На роликах видна работа, предположительно, сирийских комплексов. При этом в небе можно рассмотреть вспышки.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в Дамаске слышны взрывы. По информации SANA, атака производилась с территории оккупированных Израилем Голанских высот, отмечается, что сирийским военным удалось сбить "ряд вражеских целей".
Армия обороны Израиля пока никак не прокомментировала эту информацию.
Ранее израильская армия не раз наносила удары по объектам в Сирии. Как утверждают власти страны, таким образом они намерены противодействовать военному присутствию Ирана на сирийской территории.
В Москве неоднократно призывали Израиль прекратить произвольные атаки и уважать суверенитет арабской республики.
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Война в СирииСирияДамаск (город)ИзраильВ мире
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6 февраля, 07:36
Петя Грин
26689217537424588
Всё-таки тяжело судить что либо по этому короткому ролику. Стоит дождаться видео от противоположной стороны. Возможно оно будет более информационным.
6 февраля, 09:00
МСМаксим Стрелков
2517110046
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