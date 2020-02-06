Отражение сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску сняли на видео

На роликах видна работа, предположительно, сирийских комплексов. При этом в небе можно рассмотреть вспышки.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в Дамаске слышны взрывы. По информации SANA, атака производилась с территории оккупированных Израилем Голанских высот, отмечается, что сирийским военным удалось сбить "ряд вражеских целей".
Армия обороны Израиля пока никак не прокомментировала эту информацию.
Ранее израильская армия не раз наносила удары по объектам в Сирии. Как утверждают власти страны, таким образом они намерены противодействовать военному присутствию Ирана на сирийской территории.
В Москве неоднократно призывали Израиль прекратить произвольные атаки и уважать суверенитет арабской республики.