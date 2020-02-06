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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-06T06:28+0300
https://ria.ru/20200206/1564304564.html
Жители окраины Алеппо рассказали о последствиях обстрелов боевиков
https://cdn21.img.ria.ru/images/153080/12/1530801231_0:206:2910:1843_1036x0_80_0_0_34b559570d42f636e43e81a293be0067.jpg
РИА Новости

Жители окраины Алеппо рассказали о последствиях обстрелов боевиков

06:28 06.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкГород Алеппо в Сирии
Город Алеппо в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Город Алеппо в Сирии. Архивное фото
АЛЕППО, 6 фев - РИА Новости. Жители окраины Алеппо рассказали о последствиях обстрелов боевиков, которые используют газовые баллоны, переделанные под снаряды.
"Это был какой-то ад. После первого взрыва я спрятался в дальней комнате. Потом были еще взрывы. Было очень страшно. Я кричал, чтобы соседи знали, что в доме остаются люди - на случай, если все рухнет", - сказал журналистам хозяин одной из разрушенных квартир Махмуд Балид.
Сейчас квартира Балида и соседние буквально усеяны отметинами от осколков - каждая размером с теннисный мяч. Жилища усеяны кусками бетона и пылью. Однако местным жителям повезло - никто из них не погиб. Махмуд - единственный кто оставался в доме. Оказалось, что за полчаса до налета сирийские военные перехватили разговор полевых командиров по рациям террористов. Стало ясно, по какому району готовится удар.
"Это уже под вечер было. Все с работы вернулись, приехали несколько машин с солдатами. Они бегали по всем этажам, говорили, что надо срочно уходить. Мы убегали кто в чем был", - рассказал журналистам местный житель Мухаммад Адиль Даляль.
Только за среду зафиксировано 25 обстрелов со стороны боевиков в районе Идлибской зоны деэскалации, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков. Он призвал командиров вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
Мужчина на одной из улиц в Алеппо
2 февраля, 17:46
Иранские журналисты попали под обстрел боевиков под Алеппо
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Война в СирииСирияАлеппоВ мире
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