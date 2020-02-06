АЛЕППО, 6 фев - РИА Новости. Жители окраины Жители окраины Алеппо рассказали о последствиях обстрелов боевиков, которые используют газовые баллоны, переделанные под снаряды.

"Это был какой-то ад. После первого взрыва я спрятался в дальней комнате. Потом были еще взрывы. Было очень страшно. Я кричал, чтобы соседи знали, что в доме остаются люди - на случай, если все рухнет", - сказал журналистам хозяин одной из разрушенных квартир Махмуд Балид.

Сейчас квартира Балида и соседние буквально усеяны отметинами от осколков - каждая размером с теннисный мяч. Жилища усеяны кусками бетона и пылью. Однако местным жителям повезло - никто из них не погиб. Махмуд - единственный кто оставался в доме. Оказалось, что за полчаса до налета сирийские военные перехватили разговор полевых командиров по рациям террористов. Стало ясно, по какому району готовится удар.

"Это уже под вечер было. Все с работы вернулись, приехали несколько машин с солдатами. Они бегали по всем этажам, говорили, что надо срочно уходить. Мы убегали кто в чем был", - рассказал журналистам местный житель Мухаммад Адиль Даляль.