В Японии рассказали о сбое в работе АЭС "Иката"

Согласно информации компании, 25 января возник сбой в подаче электроэнергии на станцию. Через 10 секунд был запущен аварийный дизельный генератор, но прежде всего электричество было направлено на поддержание работы системы охлаждения на реакторе. В бассейне с ОЯТ система была включена только через 43 минуты. За это время температура воды поднялась на 1 градус с 33 до 34. При этом пределом безопасной нормы является 65 градусов.