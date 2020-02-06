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Ядерные технологии
2020-02-06T06:21+0300
https://ria.ru/20200206/1564304516.html
В Японии рассказали о сбое в работе АЭС "Иката"
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РИА Новости

В Японии рассказали о сбое в работе АЭС "Иката"

06:21 06.02.2020
2014
© AFP 2020 / Jiji PressВид на реактор № 3 атомной электростанции в Икате, Сикоку, префектура Эхимэ, Япония
Вид на реактор № 3 атомной электростанции в Икате, Сикоку, префектура Эхимэ, Япония
© AFP 2020 / Jiji Press
Вид на реактор № 3 атомной электростанции в Икате, Сикоку, префектура Эхимэ, Япония. Архивное фото
ТОКИО, 6 фев – РИА Новости. Система охлаждения бассейна с отработавшим ядерным МОХ-топливом остановилась на третьем блоке АЭС "Иката" в Японии, сообщило агентство Киодо со ссылкой на сотрудников оператора станции компанию Shikoku Electric Power.
Согласно информации компании, 25 января возник сбой в подаче электроэнергии на станцию. Через 10 секунд был запущен аварийный дизельный генератор, но прежде всего электричество было направлено на поддержание работы системы охлаждения на реакторе. В бассейне с ОЯТ система была включена только через 43 минуты. За это время температура воды поднялась на 1 градус с 33 до 34. При этом пределом безопасной нормы является 65 градусов.
В бассейне третьего блока хранятся 1504 сборок со смешанным топливом МОХ – смеси урана и плутония. Третий блок был остановлен на профилактику с конца декабря, в течение месяца его преследуют ЧП и технические сбои.
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Ядерные технологииАЭС "Иката"ЯпонияВ мире
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