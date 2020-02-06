В Японии рассказали о сбое в работе АЭС "Иката"

ТОКИО, 6 фев – РИА Новости. Система охлаждения бассейна с отработавшим ядерным МОХ-топливом остановилась на третьем блоке АЭС "Иката" в Японии, сообщило агентство Киодо со ссылкой на сотрудников оператора станции компанию Shikoku Electric Power.
Согласно информации компании, 25 января возник сбой в подаче электроэнергии на станцию. Через 10 секунд был запущен аварийный дизельный генератор, но прежде всего электричество было направлено на поддержание работы системы охлаждения на реакторе. В бассейне с ОЯТ система была включена только через 43 минуты. За это время температура воды поднялась на 1 градус с 33 до 34. При этом пределом безопасной нормы является 65 градусов.
В бассейне третьего блока хранятся 1504 сборок со смешанным топливом МОХ – смеси урана и плутония. Третий блок был остановлен на профилактику с конца декабря, в течение месяца его преследуют ЧП и технические сбои.