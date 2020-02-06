Тайвань из-за вспышки коронавируса запретит въезд китайцам с материка

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Тайвань из-за вспышки коронавируса с пятницы временно запретит въезд китайцам с материка, сообщает центральное новостное агентство острова со ссылкой на местные власти.
Ранее Тайвань уже запретил без особого разрешения въезжать иностранцам, побывавшим на материковом Китае после 24 января.
С завтрашнего жители материка также не смогут попасть Тайвань. Кроме того, на острове начнет действовать система реальной идентификации при покупки масок, а всех, кто побывал на материке, в Гонконге или в Макао поместят в карантин.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 28 тысяч человек, из них 563 погибли.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV