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Тайвань из-за вспышки коронавируса запретит въезд китайцам с материка
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РИА Новости

Тайвань из-за вспышки коронавируса запретит въезд китайцам с материка

06:08 06.02.2020
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© AP Photo / Chiang Ying-yingЛюди в защитных масках на Тайване
Люди в защитных масках на Тайване
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Люди в защитных масках на Тайване
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Тайвань из-за вспышки коронавируса с пятницы временно запретит въезд китайцам с материка, сообщает центральное новостное агентство острова со ссылкой на местные власти.
Ранее Тайвань уже запретил без особого разрешения въезжать иностранцам, побывавшим на материковом Китае после 24 января.
С завтрашнего жители материка также не смогут попасть Тайвань. Кроме того, на острове начнет действовать система реальной идентификации при покупки масок, а всех, кто побывал на материке, в Гонконге или в Макао поместят в карантин.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 28 тысяч человек, из них 563 погибли.
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Распространение нового коронавирусаТайваньКитайВ мире
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