Исследование назвало регионы, лидирующие по потреблению водки в России

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Специалисты Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя на основании данных от Росалкогольрегулирования назвали российские регионы — лидеры по потреблению водки, пишут "Известия".
Самыми "пьющими" оказались Сахалинская и Магаданская области: 12 и 11,5 литра на одного человека в год. Также в первую пятерку вошли Республика Коми (10,6 литра), Чукотка (десять литров) и Карелия (9,6 литра).
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При этом отмечается, что за год потребление водки в Сахалинской и Магаданской областях снизилось на два процента. В Калининградской и Ульяновской областях между тем был зафиксирован высокий рост: на 15 процентов.
Ранее главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал, что популярность водки в России можно объяснить быстрым эффектом опьянения, который практически приравнивается к кратковременному наркозу, а также экономической выгодой, поскольку один ее градус стоит меньше других алкогольных напитков.
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