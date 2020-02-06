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Исследование назвало регионы, лидирующие по потреблению водки в России
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РИА Новости

Исследование назвало регионы, лидирующие по потреблению водки в России

05:51 06.02.2020 (обновлено: 16:03 06.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПитейное заведение
Питейное заведение
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Питейное заведение. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Специалисты Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя на основании данных от Росалкогольрегулирования назвали российские регионы — лидеры по потреблению водки, пишут "Известия".
Самыми "пьющими" оказались Сахалинская и Магаданская области: 12 и 11,5 литра на одного человека в год. Также в первую пятерку вошли Республика Коми (10,6 литра), Чукотка (десять литров) и Карелия (9,6 литра).
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При этом отмечается, что за год потребление водки в Сахалинской и Магаданской областях снизилось на два процента. В Калининградской и Ульяновской областях между тем был зафиксирован высокий рост: на 15 процентов.
Ранее главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал, что популярность водки в России можно объяснить быстрым эффектом опьянения, который практически приравнивается к кратковременному наркозу, а также экономической выгодой, поскольку один ее градус стоит меньше других алкогольных напитков.
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РосалкогольрегулированиеЕвгений БрюнРоссияЭкономика
Популярные комментарии
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6 февраля, 06:32
Сергей Семенов
611011069
Не пойму- а для чего подобная статистика? Выпивать люди меньше не станут- кто пил, тот и будет пить, кто не пил, тот не пристрастится. Нигде за границей так людей не унижают, типа-"..ты с Сахалина, значит алкоголик...".
6 февраля, 06:43
super.ket007a
83130326
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