Лавров прибыл на Кубу

САНТЬЯГО-ДЕ-КУБА, 6 фев – РИА Новости. Глава МИД РФ Глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг прибыл на Кубу , передает корреспондент РИА Новости.

По пути в Мексику самолет российского министра совершил остановку в городе Сантьяго-де-Куба.

"Мы специально подбирали такой маршрут, чтобы почтить память Команданте (Фиделя Кастро – ред.) и посетить кладбище Святой Ифигении, где также покоится прах других борцов за независимость Кубы", - заявил Лавров в интервью агентству Prensa Latina накануне поездки.

В ходе визита Лавров не только посетит мемориальный комплекс, но и проведет переговоры с кубинским коллегой Бруно Родригесом

Сантьяго-де-Куба – знаковое для истории освободительного движения Кубы город. Здесь началась революционная борьба против режима Фульхенсио Батисты: в 1953 году Фидель Кастро с соратниками предпринял неудачный штурм казарм Монкада, а спустя шесть лет именно с балкона ратуши Сантьяго-де-Куба он объявил о победе Кубинской революции.

В 2016 году урну с прахом Кастро провезли по обратному маршруту "Каравана свободы" — победному пути отрядов кубинских революционеров, которые 2 января 1959 года отправились из Сантьяго-де-Куба в Гавану.