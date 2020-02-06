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Лавров прибыл на Кубу
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РИА Новости

Лавров прибыл на Кубу

05:43 06.02.2020 (обновлено: 05:55 06.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
САНТЬЯГО-ДЕ-КУБА, 6 фев – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг прибыл на Кубу, передает корреспондент РИА Новости.
По пути в Мексику самолет российского министра совершил остановку в городе Сантьяго-де-Куба.

"Мы специально подбирали такой маршрут, чтобы почтить память Команданте (Фиделя Кастро – ред.) и посетить кладбище Святой Ифигении, где также покоится прах других борцов за независимость Кубы", - заявил Лавров в интервью агентству Prensa Latina накануне поездки.

В ходе визита Лавров не только посетит мемориальный комплекс, но и проведет переговоры с кубинским коллегой Бруно Родригесом
Сантьяго-де-Куба – знаковое для истории освободительного движения Кубы город. Здесь началась революционная борьба против режима Фульхенсио Батисты: в 1953 году Фидель Кастро с соратниками предпринял неудачный штурм казарм Монкада, а спустя шесть лет именно с балкона ратуши Сантьяго-де-Куба он объявил о победе Кубинской революции.
В 2016 году урну с прахом Кастро провезли по обратному маршруту "Каравана свободы" — победному пути отрядов кубинских революционеров, которые 2 января 1959 года отправились из Сантьяго-де-Куба в Гавану.
После остановки на Острове свободы Лавров направится в Мексику, где 6 февраля пройдут его переговоры с министром иностранных дел этой страны Марсело Луисом Эбрардом.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с генеральным секретарем АСЕАН Лимом Джоком Хоем
5 февраля, 17:21
Лавров раскритиковал санкции США против Кубы
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Сергей ЛавровКубаВ мире
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