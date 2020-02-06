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2020-02-06T05:40+0300
https://ria.ru/20200206/1564304314.html
Экипаж корабля "Союз МС-13" закрыл люки перед отстыковкой от МКС
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РИА Новости

Экипаж корабля "Союз МС-13" закрыл люки перед отстыковкой от МКС

05:40 06.02.2020
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© NASA/Christina H KochКорабль "Союз МС-13"
Корабль Союз МС-13
© NASA/Christina H Koch
Корабль "Союз МС-13". Архивное фото
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Российский астронавт Александр Скворцов, американская астронавт Кристина Кук и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) итальянец Лука Пармитано попрощались с остающимся на Международной космической станции экипажем и закрыли люки своего "Союза МС-13", трансляция идет на сайте "Роскосмоса".
На станции ждать следующего корабля с экипажем остаются россиянин Олег Скрипочка и американцы Джессика Меир и Эндрю Морган.
Расстыковка корабля и станции должна произойти в 8.50 мск. Двигательная установка "Союза" заработает на торможение в 11.18 мск, а примерно через полчаса корабль разделится на отсеки и войдет в атмосферу. Основной парашют раскроется в 11.58 мск. Посадка спускаемого аппарата ожидается в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган в Казахстане в 12.13 мск.
Следующий экипаж, в который вошли российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин, американский астронавт Кристофер Кэссиди, отправится на МКС 9 апреля.
Член основного экипажа МКС-61/62 космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка в автобусе перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 на космодроме Байконур
5 февраля, 17:56Хочу стать космонавтом
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Хочу стать космонавтомЛука ПармитаноКристина КукАлександр СкворцовМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаЕвропейское космическое агентствоРоскосмосРоссия
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