Экипаж корабля "Союз МС-13" закрыл люки перед отстыковкой от МКС

На станции ждать следующего корабля с экипажем остаются россиянин Олег Скрипочка и американцы Джессика Меир и Эндрю Морган.

Расстыковка корабля и станции должна произойти в 8.50 мск. Двигательная установка "Союза" заработает на торможение в 11.18 мск, а примерно через полчаса корабль разделится на отсеки и войдет в атмосферу. Основной парашют раскроется в 11.58 мск. Посадка спускаемого аппарата ожидается в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган в Казахстане в 12.13 мск.