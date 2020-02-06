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РИА Наука
2020-02-06T05:45+0300
https://ria.ru/20200206/1564304288.html
В Израиле случайно обнаружили необычный древнеегипетский артефакт
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РИА Новости

В Израиле случайно обнаружили необычный древнеегипетский артефакт

05:38 06.02.2020 (обновлено: 05:45 06.02.2020)
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© предоставлено министерством по делам памятников древности ЕгиптаФрагменты обелиска фараона Рамзеса II
Фрагменты обелиска фараона Рамзеса II
© предоставлено министерством по делам памятников древности Египта
Фрагменты обелиска фараона Рамзеса II. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. В Израиле местный житель случайно обнаружил необычный древнеегипетской артефакт возрастом около 3,5 тысячи лет в виде якоря с изображением богини письменности Сешат. Об этом сообщает газета Haaretz.
Специалисты из Управления древностей Израиля, занимавшиеся изучением находки, по виду иероглифов установили, что артефакт был изготовлен примерно в XV веке до нашей эры в период правления XVIII династии фараонов.
При этом уникальность древней находки заключается в высоком для обычного якоря качестве материала и изображений на нем. По мнению археологов, изначально это была каменная плита, которую вырезали из барельефа, украшавшего древнеегипетский храм или царский дворец.
Также ученые обратили внимание на то, что, несмотря на отличную сохранность большей части рисунка, лицо древнеегипетской богини оказалось стерто. Специалисты предположили, что это могло быть сделано на почве религиозного конфликта. Другая версия заключается в том, что лицо Сешат было стерто в качестве "дани уважения" перед тем, как сделать из плиты якорь.
По словам археологов, корабль, на котором был установлен якорь, мог принимать участие в одном из военных походов фараона Тутмоса III.
Саркофаг возрастом около 3,5 тысяч лет, обнаруженный французскими археологами в районе некрополя Эль-Ассасиф на юге Египта
27 ноября 2019, 19:20РИА Наука
В Египте нашли саркофаги возрастом около 3,5 тысячи лет
1081537599
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РИА НаукаДревний ЕгипетИзраильВ мире
Популярные комментарии
Стибрили в Египте.Впрочем как всегда.
6 февраля, 06:45
Вениамин Шабалин
9600419
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