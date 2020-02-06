В Израиле случайно обнаружили необычный древнеегипетский артефакт

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. В Израиле местный житель случайно обнаружил необычный древнеегипетской артефакт возрастом около 3,5 тысячи лет в виде якоря с изображением богини письменности Сешат. Об этом сообщает газета Haaretz

Специалисты из Управления древностей Израиля, занимавшиеся изучением находки, по виду иероглифов установили, что артефакт был изготовлен примерно в XV веке до нашей эры в период правления XVIII династии фараонов.

A 3,400-year-old inscribed Egyptian anchor uncovered in Israel is on display for the first time at the Israel Museum in Jerusalem.https://t.co/caUCq3VcIG — Israeli Culture (@IsraeliCulture) February 4, 2020

При этом уникальность древней находки заключается в высоком для обычного якоря качестве материала и изображений на нем. По мнению археологов, изначально это была каменная плита, которую вырезали из барельефа, украшавшего древнеегипетский храм или царский дворец.

Также ученые обратили внимание на то, что, несмотря на отличную сохранность большей части рисунка, лицо древнеегипетской богини оказалось стерто. Специалисты предположили, что это могло быть сделано на почве религиозного конфликта. Другая версия заключается в том, что лицо Сешат было стерто в качестве "дани уважения" перед тем, как сделать из плиты якорь.