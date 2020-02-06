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Религия и мировоззрение
2020-02-06T11:40+0300
https://ria.ru/20200206/1564304209.html
Страны Балтии, Грузия и Украина вошли в альянс религиозных свобод
https://cdn24.img.ria.ru/images/25425/61/254256160_0:27:500:308_1036x0_80_0_0_a0b2b4652252525c7db34ca456d0410a.jpg
РИА Новости

Страны Балтии, Грузия и Украина вошли в альянс религиозных свобод

05:13 06.02.2020 (обновлено: 11:40 06.02.2020)
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© Flickr / RchardКрестик
Крестик
© Flickr / Rchard
Крестик. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Страны Балтии, Грузия и Украина в числе ряда других стран присоединились к созданному США альянсу религиозных свобод, сообщил в заявлении госсекретарь США Майк Помпео.
"Создание альянса — первый пример в истории, когда международная коалиция собирается на уровне национальных лидеров, чтобы продвигать вопрос религиозных свобод по всему миру", - заявил Помпео. По его словам, участники приняли декларацию принципов и намерены бороться с нарушением свободы вероисповедания.
В новый альянс, помимо США, вошли Австрия, Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Гамбия, Греция, Грузия, Израиль, признанное рядом стран Косово, Колумбия, Литва, Латвия, Мальта, Нидерланды, Польша, Сенегал, Словакия, Словения, Того, Украина, Хорватия, Чехия и Эстония.
Администрация Дональда Трампа опирается в том числе и на поддержку американских избирателей-христиан, придерживающихся консервативных взглядов. Под религиозными свободами администрация понимает прежде всего право религиозных организаций преподавать священное писание в школах и не признавать некоторые общественные институты, узаконенные в США, такие как однополые браки. Также администрация заявляет о необходимости защиты религиозных меньшинств, прежде всего христиан, по всему миру и в частности на Ближнем Востоке и в КНР.
Акция в поддержку американских трансгендеров
24 октября 2019, 16:42Религия и мировоззрение
Защитники религиозной свободы призвали противостоять влиянию Запада
94510425
Обсудить 9
Религия и мировоззрениерелигияМайк ПомпеоСШАГрузияУкраина
Популярные комментарии
Альянс создный США, кошмар наяву. Уже государства создают секты. Этому альянсу надо объединиться с альянсом туалетов.
6 февраля, 05:34
TTut_en
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