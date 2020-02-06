Страны Балтии, Грузия и Украина вошли в альянс религиозных свобод

"Создание альянса — первый пример в истории, когда международная коалиция собирается на уровне национальных лидеров, чтобы продвигать вопрос религиозных свобод по всему миру", - заявил Помпео. По его словам, участники приняли декларацию принципов и намерены бороться с нарушением свободы вероисповедания.

Администрация Дональда Трампа опирается в том числе и на поддержку американских избирателей-христиан, придерживающихся консервативных взглядов. Под религиозными свободами администрация понимает прежде всего право религиозных организаций преподавать священное писание в школах и не признавать некоторые общественные институты, узаконенные в США, такие как однополые браки. Также администрация заявляет о необходимости защиты религиозных меньшинств, прежде всего христиан, по всему миру и в частности на Ближнем Востоке и в КНР.