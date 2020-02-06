NYT: дизайнеру Прада придется пройти тренинг по расовому равенству

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Дизайнеру Дизайнеру Миучче Прада придется пройти тренинг по расовому равенству после скандала с брелоками в виде обезьян с черными лицами, сообщает газета New York Times

Все началось в декабре 2018 года, когда адвокат по правам человека Чиньер Эзи опубликовала в Twitter фотографию с брелоками Pradamalia. Фигурки, похожие на обезьян, вызвали ассоциации с блэкфейсом - разновидностью театрального грима, который использовался комиками в 19-20 веках и представлял собой карикатурное изображение лица чернокожего человека. Вскоре после этого в адрес Prada полетели обвинения в расизме.

Компания извинилась и обещала исправиться. Но не всем этого было достаточно, и весь последний год она вела переговоры с нью-йоркской комиссией по правам человека. Эта комиссия имеет право расследовать нарушения прав человека.

Соглашение с комиссией, полученное в распоряжение газеты, обязывает Prada провести тренинг по тактичности, включая "тренинг по расовому равенству", для всех сотрудников в Нью-Йорке, а также для руководства в Милане.