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NYT: дизайнеру Прада придется пройти тренинг по расовому равенству
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РИА Новости

NYT: дизайнеру Прада придется пройти тренинг по расовому равенству

05:10 06.02.2020
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© AP Photo / Luca BrunoДизайнер Миучче Прада
Дизайнер Миучче Прада
© AP Photo / Luca Bruno
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Дизайнеру Миучче Прада придется пройти тренинг по расовому равенству после скандала с брелоками в виде обезьян с черными лицами, сообщает газета New York Times.
Все началось в декабре 2018 года, когда адвокат по правам человека Чиньер Эзи опубликовала в Twitter фотографию с брелоками Pradamalia. Фигурки, похожие на обезьян, вызвали ассоциации с блэкфейсом - разновидностью театрального грима, который использовался комиками в 19-20 веках и представлял собой карикатурное изображение лица чернокожего человека. Вскоре после этого в адрес Prada полетели обвинения в расизме.
Компания извинилась и обещала исправиться. Но не всем этого было достаточно, и весь последний год она вела переговоры с нью-йоркской комиссией по правам человека. Эта комиссия имеет право расследовать нарушения прав человека.
Соглашение с комиссией, полученное в распоряжение газеты, обязывает Prada провести тренинг по тактичности, включая "тренинг по расовому равенству", для всех сотрудников в Нью-Йорке, а также для руководства в Милане.
Кроме того, бренду придется назначить сотрудника, который будет отвечать за разнообразие и инклюзивность. Этот сотрудник будет просматривать дизайн продуктов до того, как они будут выходить на рынок.
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