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2020-02-06T04:46+0300
https://ria.ru/20200206/1564304080.html
Мэрию Хабаровска эвакуировали из-за сообщений о минировании
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РИА Новости

Мэрию Хабаровска эвакуировали из-за сообщений о минировании

04:46 06.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 6 фев  - РИА Новости. Сотрудников мэрии Хабаровска эвакуировали в четверг после сообщения об угрозе взрыва, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
"Сообщение пришло на электронный адрес приемной мэра. Все сотрудники покинули здание и ждут окончания проверки во дворе. Помещения уже обследуют", - сказал собеседник.
Он уточнил, что сообщений о "минировании" каких-либо социальных объектов в Хабаровске к настоящему моменту не поступало.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.
Недавно ФСБ вычислила, откуда тысячами рассылаются сообщения о "минировании": сначала это был интернет-сервис в Нидерландах, затем другой, из Швейцарии. Генпрокуратура и Роскомнадзор начали блокировать доступ к ним с территории России, однако полностью остановить волну пока не удается.
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