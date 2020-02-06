Мэрию Хабаровска эвакуировали из-за сообщений о минировании

ХАБАРОВСК, 6 фев - РИА Новости. Сотрудников мэрии Сотрудников мэрии Хабаровска эвакуировали в четверг после сообщения об угрозе взрыва, сообщил РИА Новости представитель администрации города.

"Сообщение пришло на электронный адрес приемной мэра. Все сотрудники покинули здание и ждут окончания проверки во дворе. Помещения уже обследуют", - сказал собеседник.

Он уточнил, что сообщений о "минировании" каких-либо социальных объектов в Хабаровске к настоящему моменту не поступало.

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.