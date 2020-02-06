Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-06T04:22+0300
https://ria.ru/20200206/1564304011.html
Венесуэльские компании смогут выпускать валютные облигации
https://cdn24.img.ria.ru/images/133257/01/1332570191_0:108:2001:1233_1036x0_80_0_0_1356b1298e3573e6b00aba92061378e9.jpg
РИА Новости

Венесуэльские компании смогут выпускать валютные облигации

04:22 06.02.2020
194
© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВенесуэла
Венесуэла
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Венесуэла. Архивное фото
МЕХИКО, 6 фев - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро снял запрет для компаний на выпуск валютных облигаций.
"Компании страны смогут выпускать ценные бумаги в иностранной валюте для финансирования и рефинансирования бизнеса", - заявил Мадуро на встрече с представителями малого и среднего бизнеса, подписав соответствующий указ.
В ходе встречи президент также озвучил и принял ряд мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса, включая новые таможенные правила и поощрение компаний-экспортёров, которые снабжают валютой экономику страны.
Согласно данным ЦБ Венесуэлы, инфляция в стране в 2019 году замедлилась до 9585,5% против 130060% в 2018 году. Политический и экономический кризис, который переживает Венесуэла, усугубляется действием введенных против страны финансовых и экономических санкций.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Вчера, 04:12
Мадуро ввел систему госзакупок для помощи малому бизнесу Венесуэлы
430000
Обсудить 1
Николас МадуроВенесуэлаЭкономика
Рекомендуем
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро ввел систему госзакупок для помощи малому бизнесу Венесуэлы
Австралия
Британия хочет быстро заключить торговое соглашение с Австралией
Стенд компании Роснефть на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
США пригрозили мерами против "Роснефти" из-за ситуации в Венесуэле
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо
Трамп встретился с Гуаидо в Белом доме
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
США в ближайшие 30 дней предпримут новые меры в отношении Венесуэлы
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прибыл на Кубу
Видео отражения сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску
Отражение сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску сняли на видео
Строительство трубопровода Северный поток - 2
OMV не ожидает скорого возобновления прокладки "Северного потока — 2"
Истребитель F-15 ВВС Израиля
Дамаск подвергся ракетной атаке
Президент США Дональд Трамп
Трамп проведет переговоры с Гуаидо
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце. 18 июля 2019
Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
Кадр из клипа Настя - Тебя поздравит Настя - песня для детей (Official Video)
Богатейшая блогерша на YouTube покорила сеть клипом на песню о себе
Ситуация на юго-востоке провинции Идлиб в Сирии
В МИД сообщили о гибели российских специалистов в Сирии
Сирия
Премьер Сирии заявил о продолжении экономической войны против страны
Бриллиант
В СП рассказали о производстве бриллиантов в России в 2018 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
00:22Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
23:55Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
23:55США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
23:49OneWeb изменила график запусков спутников с российских космодромов
23:48Советник Трампа обсудил с членами Совбеза ООН "сделку века"
23:40Посол Британии оценил влияние Brexit на отношения с Ираном
23:35Пушков оценил отмену Британией части пошлин на российские товары
23:24Помпео и Гуаидо договорились "удвоить усилия" по смещению Мадуро
23:21Эксперт прокомментировал создание в США Альянса религиозных свобод
23:08ОЗХО назвала виновных в утечке по расследованию "химатаки" в Думе
23:06В Госдуме намерены продлить эксперимент по цифровому голосованию
23:02Замгенпрокурора Украины готовит иск о клевете против депутата Рады
22:55Samsung объяснил блокировку "умных" телевизоров в России
Лента новостейМолния