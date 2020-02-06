Венесуэльские компании смогут выпускать валютные облигации

МЕХИКО, 6 фев - РИА Новости. Президент Венесуэлы Президент Венесуэлы Николас Мадуро снял запрет для компаний на выпуск валютных облигаций.

"Компании страны смогут выпускать ценные бумаги в иностранной валюте для финансирования и рефинансирования бизнеса", - заявил Мадуро на встрече с представителями малого и среднего бизнеса, подписав соответствующий указ.

В ходе встречи президент также озвучил и принял ряд мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса, включая новые таможенные правила и поощрение компаний-экспортёров, которые снабжают валютой экономику страны.