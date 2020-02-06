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Гонконг будет помещать в карантин приезжающих из материкового Китая
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РИА Новости

Гонконг будет помещать в карантин приезжающих из материкового Китая

04:14 06.02.2020
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© AP Photo / Kin CheungПассажиры на вокзале в Гонконге
Пассажиры на вокзале в Гонконге
© AP Photo / Kin Cheung
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Гонконг с субботы введет двухнедельный карантин для людей, прибывающих из материкового Китая, сообщает телерадиовещательная корпорация RTHK со ссылкой на местное правительство.
Мера коснется как жителей материка, так и самих гонконгцев и иностранцев и будет носить принудительный характер.
В четверг в Гонконге подтвердили три новых случая заражения коронавирусом. Это значит, что общее число больных сейчас составляет 21. Глава администрации специального административного района Кэрри Лэм признала, что ситуация ухудшается.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 28 тысяч человек, из них 563 погибли.
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