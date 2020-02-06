Гонконг будет помещать в карантин приезжающих из материкового Китая

Пассажиры на вокзале в Гонконге

© AP Photo / Kin Cheung Пассажиры на вокзале в Гонконге

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Гонконг с субботы введет двухнедельный карантин для людей, прибывающих из материкового Китая , сообщает телерадиовещательная корпорация RTHK со ссылкой на местное правительство.

Мера коснется как жителей материка, так и самих гонконгцев и иностранцев и будет носить принудительный характер.

В четверг в Гонконге подтвердили три новых случая заражения коронавирусом. Это значит, что общее число больных сейчас составляет 21. Глава администрации специального административного района Кэрри Лэм признала, что ситуация ухудшается.