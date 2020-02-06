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2020-02-06T03:52+0300
https://ria.ru/20200206/1564303786.html
Сын Никаса Сафронова рассказал, почему не собирается худеть
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РИА Новости

Сын Никаса Сафронова рассказал, почему не собирается худеть

03:49 06.02.2020 (обновлено: 03:52 06.02.2020)
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© Fotolia / Win NondakowitВесы
Весы
© Fotolia / Win Nondakowit
Весы. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Пианист Лука Сафронов, сын художника Никаса Сафронова, рассказал в интервью "Пятому каналу", почему не собирается худеть.
Пианист отметил, что в молодости был стройным, но несчастным. "Я когда-то был очень стройным и вполне себе привлекательным, по стандартам сегодняшней моды, красоты и каким-то таким модным канонам. Но я был несчастен, я очень много страдал, я во всем себе отказывал", - рассказал он.
По словам Сафронова, он постоянно беспокоился о том, как выглядит, однако в какой-то момент времени понял, что подобные переживания отвлекают от работы, получения радости от жизни, от общения с близкими.
Пианист добавил, что люди не должны разделять убеждения, транслируемые модными журналами и модельерами с "очень странным мировоззрением".
"Я всех призываю своим контентом (в соцсетях — ред.) и своими действиями перестать переживать за все. Не только за меня, перестаньте переживать вообще в жизни. Это проблема нашего общества — постоянное переживание", — заключил он, пообещав бороться с указанной проблемой своим примером.
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422631782
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Популярные комментарии
Каждый имеет право быть жирным и счастливым. Чего пристали к человеку.
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ЛКЛысый Кучерявый
1230000
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