Сын Никаса Сафронова рассказал, почему не собирается худеть

Пианист отметил, что в молодости был стройным, но несчастным. "Я когда-то был очень стройным и вполне себе привлекательным, по стандартам сегодняшней моды, красоты и каким-то таким модным канонам. Но я был несчастен, я очень много страдал, я во всем себе отказывал", - рассказал он.

По словам Сафронова, он постоянно беспокоился о том, как выглядит, однако в какой-то момент времени понял, что подобные переживания отвлекают от работы, получения радости от жизни, от общения с близкими.

Пианист добавил, что люди не должны разделять убеждения, транслируемые модными журналами и модельерами с "очень странным мировоззрением".