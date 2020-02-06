МЧС вводит новый жетон спасателя в год 30-летия ведомства

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Жетон спасателя нового образца появится у сотрудников Жетон спасателя нового образца появится у сотрудников МЧС России в канун 30-летия министерства, соответствующий приказ главы ведомства Евгения Зиничева размещен на федеральном портале правовой информации.

Российские спасатели отметят 27 декабря 2020 года, в свой профессиональный праздник, 30-летие МЧС РФ. В этот день 1990 года был создан Российский корпус спасателей, который затем был преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям и позже - в МЧС России.

"Утвердить: форму жетона спасателя согласно приложению №3; описание жетона спасателя согласно приложению №4", - говорится в приказе МЧС России.

Как следует из документа, жетон спасателя будет изготавливаться из нержавеющей стали и иметь прямоугольную форму размером 25 на 50 миллиметров. По бокам жетона сделаны два отверстия диаметром 3 миллиметра, что позволяет носить его на металлической цепочке с карабином на груди или на руке в виде браслета.

На лицевой стороне жетона гравируются слово "спасатель" и регистрационный номер сотрудника МЧС. На оборотной стороне указываются прописными буквами фамилия, имя и отчество спасателя, а также его группа крови и резус-фактор.

Данный приказ вступит в силу 14 февраля 2020 года.

В 2016 году президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым предельная численность МЧС России была установлена на уровне 288,56 тысячи человек, в их числе 85 тысяч спасателей.

С 1 января 2020 года все региональные главки МЧС России перешли на новую организационно-штатную структуру. В июле прошлого года новая структура была отработана в пилотном режиме в девяти главных управлениях: в Мордовии, Хабаровском, Ставропольском краях, Волгоградской, Калининградской, Липецкой, Иркутской, Курганской областях, а также в Москве. Пилотные главки подтвердили готовность к переходу на новую организационно-штатную структуру.