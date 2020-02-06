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2020-02-06T03:48+0300
https://ria.ru/20200206/1564303759.html
МЧС вводит новый жетон спасателя в год 30-летия ведомства
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РИА Новости

МЧС вводит новый жетон спасателя в год 30-летия ведомства

03:48 06.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНашивки на форме сотрудников МЧС
Нашивки на форме сотрудников МЧС
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Нашивки на форме сотрудников МЧС. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Жетон спасателя нового образца появится у сотрудников МЧС России в канун 30-летия министерства, соответствующий приказ главы ведомства Евгения Зиничева размещен на федеральном портале правовой информации.
Российские спасатели отметят 27 декабря 2020 года, в свой профессиональный праздник, 30-летие МЧС РФ. В этот день 1990 года был создан Российский корпус спасателей, который затем был преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям и позже - в МЧС России.
"Утвердить: форму жетона спасателя согласно приложению №3; описание жетона спасателя согласно приложению №4", - говорится в приказе МЧС России.
Как следует из документа, жетон спасателя будет изготавливаться из нержавеющей стали и иметь прямоугольную форму размером 25 на 50 миллиметров. По бокам жетона сделаны два отверстия диаметром 3 миллиметра, что позволяет носить его на металлической цепочке с карабином на груди или на руке в виде браслета.
Нашивки сотрудников МЧС России
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На лицевой стороне жетона гравируются слово "спасатель" и регистрационный номер сотрудника МЧС. На оборотной стороне указываются прописными буквами фамилия, имя и отчество спасателя, а также его группа крови и резус-фактор.
Данный приказ вступит в силу 14 февраля 2020 года.
В 2016 году президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым предельная численность МЧС России была установлена на уровне 288,56 тысячи человек, в их числе 85 тысяч спасателей.
С 1 января 2020 года все региональные главки МЧС России перешли на новую организационно-штатную структуру. В июле прошлого года новая структура была отработана в пилотном режиме в девяти главных управлениях: в Мордовии, Хабаровском, Ставропольском краях, Волгоградской, Калининградской, Липецкой, Иркутской, Курганской областях, а также в Москве. Пилотные главки подтвердили готовность к переходу на новую организационно-штатную структуру.
Как полагают в МЧС, это позволит улучшить систему управления, оптимизировать излишние управленческие и обеспечивающие структуры подразделений, а также повысить эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации.
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