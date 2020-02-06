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РИА Наука
2020-02-06T05:17+0300
https://ria.ru/20200206/1564303618.html
В России собрали авиационный двигатель с помощью 3D-принтера
https://cdn23.img.ria.ru/images/148626/43/1486264399_0:135:2592:1593_1036x0_80_0_0_666b9d2063b031b6796c68cffa0ce2a3.jpg
РИА Новости

В России собрали авиационный двигатель с помощью 3D-принтера

03:29 06.02.2020 (обновлено: 05:17 06.02.2020)
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© Fotolia / kichigin19Инженер за работой
Инженер за работой
© Fotolia / kichigin19
Инженер за работой. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В России создан авиационный роторно-поршневой двигатель, ряд элементов которого создали с помощью 3D-печати, заявили в четверг РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
"Фонд перспективных исследований и Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова разработали перспективный авиационный роторно-поршневой двигатель (РПД). В двигателе используется уникальная система турбонаддува, некоторые элементы изготовлены с помощью технологий 3D-печати", - говорится в сообщении.
В ФПИ уточнили, что основные сферы применения перспективного двигателя — беспилотные летательные аппараты, легкомоторная авиация, робототехнические платформы различного назначения, в составе генераторов гибридных силовых установок, в качестве лодочных и автомобильных моторов. Двигатель способен работать на различных видах топлива, в том числе авиационном керосине, газе и бензине.
"Интерес к инновационной разработке российских ученых уже проявили ведущие предприятия авиастроительной отрасли, компании, специализирующиеся на производстве техники для активного отдыха, и представители Минобороны", - заявили в ФПИ.
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При рабочем объеме 0,4 литра и весе роторно-статорного модуля РПД в 28 килограммов на испытаниях удалось достигнуть максимальной пиковой мощности в 120 лошадиных сил.
"Основная задача, которая стояла перед разработчиками нового двигателя – повышенный ресурс силовой установки при улучшении характеристик", - заявил представитель ФПИ.
Техническое решение состояло в применении в конструкции композиционных металлокерамических материалов нового поколения с высокими физико-механическими характеристиками. Также была разработана отечественная электронная система управления двигателем и система топливоподачи.
"Были проведены круглосуточные ресурсные испытания продолжительностью более 250 часов по самолетному и вертолетному циклам работы. Правильность выбора указанных конструкторских и технологических решений подтверждена в ходе полного комплекса стендовых испытаний", - говорится в сообщении.
В ФПИ утверждают, что на основании проведенных экспериментальных исследований определен межремонтный ресурс двигателя в тысячу часов и полный ресурс – пять тысяч часов.
Также на стенде с термобарокамерой подтверждена возможность стабильной эксплуатации РПД в широком диапазоне температур — от -63,8°С до +52°С и высот — до 10 тысяч метров, а также поддержание взлетной мощности до высоты семь тысяч метров.
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РИА НаукаФонд перспективных исследованийРоссияТехнологии
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