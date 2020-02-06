Мишустину передали проект о запрете изымать домашних животных за долги

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов направил в правительство законопроект о запрете изымать домашних животных за долги для получения отзыва кабмина на инициативу.

Текст законопроекта есть в распоряжении РИА Новости.

Ранее Бурматов сообщал агентству, что работает над законопроектом по запрету изъятия у людей их питомцев за долги перед микрофинансистами.

"Законопроектом предлагается запретить изъятие по долговым обязательствам у граждан их домашних животных", - говорится в пояснительной записке.

Законопроектом вносятся изменения в Гражданский процессуальный кодекс, согласно которому взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на домашних питомцев.

Бурматов пояснил, что в соответствующий перечень животных, изъятие которых уже запрещено, входят сельскохозяйственные животные: племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, а также необходимые для их содержания корма. Кроме того, принятым в 2018 году законом об ответственном обращении с животными устанавливается, что животное является не "вещью", а живым существом, испытывающим эмоции, в том числе боль и страдания. Органы власти и организации, осуществляющие изъятие животных, зачастую требуемыми условиями для содержания не обладают, в следствие чего животное может погибнуть, а сотруднику такой организации может грозить до 5 лет лишения свободы за жестокое обращение с животными.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, дополнительных средств из бюджета на реализацию законопроекта не потребуется. Законопроект в случае принятия должен будет в ступить в силу со дня его официального опубликования.

"Прошу дать поручение подготовить заключение правительства Российской Федерации на проект федерального закона ... в части запрета обращения на домашних животных взыскания по исполнительным документам", - говорится в письме Бурматова к Мишустину, копия имеется в распоряжении РИА Новости.