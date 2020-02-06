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Мишустину передали проект о запрете изымать домашних животных за долги
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РИА Новости

Мишустину передали проект о запрете изымать домашних животных за долги

03:22 06.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКошка
Кошка
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Кошка. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов направил в правительство законопроект о запрете изымать домашних животных за долги для получения отзыва кабмина на инициативу.
Текст законопроекта есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее Бурматов сообщал агентству, что работает над законопроектом по запрету изъятия у людей их питомцев за долги перед микрофинансистами.
"Законопроектом предлагается запретить изъятие по долговым обязательствам у граждан их домашних животных", - говорится в пояснительной записке.
Законопроектом вносятся изменения в Гражданский процессуальный кодекс, согласно которому взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на домашних питомцев.
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Бурматов пояснил, что в соответствующий перечень животных, изъятие которых уже запрещено, входят сельскохозяйственные животные: племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, а также необходимые для их содержания корма. Кроме того, принятым в 2018 году законом об ответственном обращении с животными устанавливается, что животное является не "вещью", а живым существом, испытывающим эмоции, в том числе боль и страдания. Органы власти и организации, осуществляющие изъятие животных, зачастую требуемыми условиями для содержания не обладают, в следствие чего животное может погибнуть, а сотруднику такой организации может грозить до 5 лет лишения свободы за жестокое обращение с животными.
Согласно финансово-экономическому обоснованию, дополнительных средств из бюджета на реализацию законопроекта не потребуется. Законопроект в случае принятия должен будет в ступить в силу со дня его официального опубликования.
"Прошу дать поручение подготовить заключение правительства Российской Федерации на проект федерального закона ... в части запрета обращения на домашних животных взыскания по исполнительным документам", - говорится в письме Бурматова к Мишустину, копия имеется в распоряжении РИА Новости.
Как рассказал Бурматов РИА Новости, после получения отзыва правительства, законопроект будет внесен в Госдуму.
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