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В МЧС рассказали, откуда чаще всего поступают ложные вызовы
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РИА Новости

В МЧС рассказали, откуда чаще всего поступают ложные вызовы

03:17 06.02.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Нашивки сотрудников МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Зачастую ложные вызовы на пульт спасателей поступают от граждан в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также от детей-"шутников", рассказали в МЧС.
В ведомстве отмечают, что одним из первых действий при возгорании должен быть звонок пожарным, однако иногда вызовы бывают ложными. Часто в МЧС намеренно обращаются лица в состоянии алкогольного, наркотического опьянения и дети, которые хотят пошутить, не осознавая возможных последствий.
МЧС также напомнило об ответственности за такие нарушения. За заведомо ложный вызов пожарных предусмотрен штраф в размере от одной до полутора тысяч рублей. К административной ответственности могут привлечь вменяемых лиц, достигших 16 лет. В свою очередь ложное сообщение о теракте влечет уголовную ответственность для граждан, достигших 14 лет.
В случаях, когда подросток не достиг возраста ответственности, дело рассматривает комиссия по делам несовершеннолетних. Их могут поставить на учет, а их родителей привлечь к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа.
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