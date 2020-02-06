В МЧС рассказали, откуда чаще всего поступают ложные вызовы

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Зачастую ложные вызовы на пульт спасателей поступают от граждан в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также от детей-"шутников", рассказали в Зачастую ложные вызовы на пульт спасателей поступают от граждан в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также от детей-"шутников", рассказали в МЧС

В ведомстве отмечают, что одним из первых действий при возгорании должен быть звонок пожарным, однако иногда вызовы бывают ложными. Часто в МЧС намеренно обращаются лица в состоянии алкогольного, наркотического опьянения и дети, которые хотят пошутить, не осознавая возможных последствий.

МЧС также напомнило об ответственности за такие нарушения. За заведомо ложный вызов пожарных предусмотрен штраф в размере от одной до полутора тысяч рублей. К административной ответственности могут привлечь вменяемых лиц, достигших 16 лет. В свою очередь ложное сообщение о теракте влечет уголовную ответственность для граждан, достигших 14 лет.