На "Уралвагонзаводе" рассказали о ходе испытаний "Арматы"

ЛАКХНАУ (Индия), 6 фев — РИА Новости. Новейший российский танк Т-14 на платформе "Армата" выходит на завершающий этап испытаний, принципиальных изменений в его конструкцию вносить уже не будут, сообщил РИА Новости в ходе выставки Defexpo India — 2020 официальный представитель предприятия-разработчика данной техники — концерна "Уралвагонзавод" (входит в "Ростех").
"Под перспективную машину специально разрабатывается новый боекомплект", — добавил собеседник агентства.
Минобороны России ранее подписало контракт на закупку 132 боевых машин Т-14 и Т-15 на платформе "Армата". Ожидается, что весь контракт будет выполнен до конца 2021 года.
Т-14 — перспективный российский основной боевой танк с необитаемой башней на базе универсальной гусеничной платформы "Армата".
Он является первым в мире танком, реализующим в своем конструкторском замысле концепцию "сетецентрической войны", где Т-14 используется, прежде всего, как машина разведки, целеуказания и корректировки огня САУ, ЗРК и танков Т-90 из сопровождения своего тактического звена.
Широкой публике Т-14 был представлен на параде Победы в 2015 году вместе с другими изделиями на базе "Арматы".
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