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Новое оружие России
2020-02-06T10:19+0300
https://ria.ru/20200206/1564303434.html
На "Уралвагонзаводе" рассказали о ходе испытаний "Арматы"
https://cdn24.img.ria.ru/images/153285/44/1532854497_0:0:3640:2048_1036x0_80_0_0_cc59ac6dc243f4af8c6b5e9e4563d799.jpg
РИА Новости

На "Уралвагонзаводе" рассказали о ходе испытаний "Арматы"

03:13 06.02.2020 (обновлено: 10:19 06.02.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкТанки Т-14 "Армата"
Танки Т-14 Армата
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Танки Т-14 "Армата". Архивное фото
ЛАКХНАУ (Индия), 6 фев — РИА Новости. Новейший российский танк Т-14 на платформе "Армата" выходит на завершающий этап испытаний, принципиальных изменений в его конструкцию вносить уже не будут, сообщил РИА Новости в ходе выставки Defexpo India — 2020 официальный представитель предприятия-разработчика данной техники — концерна "Уралвагонзавод" (входит в "Ростех").

"Под перспективную машину специально разрабатывается новый боекомплект", — добавил собеседник агентства.

Минобороны России ранее подписало контракт на закупку 132 боевых машин Т-14 и Т-15 на платформе "Армата". Ожидается, что весь контракт будет выполнен до конца 2021 года.
Т-14 — перспективный российский основной боевой танк с необитаемой башней на базе универсальной гусеничной платформы "Армата".
Он является первым в мире танком, реализующим в своем конструкторском замысле концепцию "сетецентрической войны", где Т-14 используется, прежде всего, как машина разведки, целеуказания и корректировки огня САУ, ЗРК и танков Т-90 из сопровождения своего тактического звена.
Широкой публике Т-14 был представлен на параде Победы в 2015 году вместе с другими изделиями на базе "Арматы".
БМП Т-15 Армата на выставке Russia arms expo
5 февраля, 08:38
На параде Победы покажут "Армату" с новейшим боевым модулем
38492149
Обсудить 10
Новое оружие РоссииТ-14АрматаРоссияБезопасность
Популярные комментарии
ссылочку на данное можно? И, попытаюсь вам объяснить всю суть Арматы для России..это танк будущего и на его платформе разрабатываются ряд боевых модулей для различных частей и задач..Армата-это учебная парта в танкостроении России. С ним экспериментируют, проще сказать, Армата достаточно дорогой танк и массово в данный момент не нужен. Для войны у России есть много хороших танков как Т-90 Прорыв, а Армата поможет российским конструкторам понять в каком направлении двигаться, что бы придти к полностью беспилотной машине в будущем..Так, что успокойтесь..мы, не американцы и выкидывать на безделушки миллиарды не собираемся..
6 февраля, 07:45
АААнастасия Абрамова
2802005
Мало. Написал бы сразу 3 млн., тебе же хозяин говорил, что чем больше врёшь, тем лучше...
6 февраля, 07:33
pNpumba N
1111019
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