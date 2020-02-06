На "Уралвагонзаводе" рассказали о ходе испытаний "Арматы"

ЛАКХНАУ (Индия), 6 фев — РИА Новости. Новейший российский танк Новейший российский танк Т-14 на платформе " Армата " выходит на завершающий этап испытаний, принципиальных изменений в его конструкцию вносить уже не будут, сообщил РИА Новости в ходе выставки Defexpo India — 2020 официальный представитель предприятия-разработчика данной техники — концерна "Уралвагонзавод" (входит в "Ростех").

"Под перспективную машину специально разрабатывается новый боекомплект", — добавил собеседник агентства.

Минобороны России ранее подписало контракт на закупку 132 боевых машин Т-14 и Т-15 на платформе "Армата". Ожидается, что весь контракт будет выполнен до конца 2021 года.

Т-14 — перспективный российский основной боевой танк с необитаемой башней на базе универсальной гусеничной платформы "Армата".

Он является первым в мире танком, реализующим в своем конструкторском замысле концепцию "сетецентрической войны", где Т-14 используется, прежде всего, как машина разведки, целеуказания и корректировки огня САУ, ЗРК и танков Т-90 из сопровождения своего тактического звена.