Источник: российская ракета выведет на орбиту французский спутник

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российская ракета-носитель "Союз-СТ" в апреле выведет на орбиту Российская ракета-носитель "Союз-СТ" в апреле выведет на орбиту французский спутник оптико-электронной разведки CSO-2 с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Франция делится информацией со своих военных спутников с союзниками по НАТО.

"Старт ракеты "Союз-СТ-А" с разгонным блоком "Фрегат-М" и спутником CSO-2 с Куру намечается на 10 апреля", - сказал собеседник агентства.

В Роскосмосе, предприятия которого производят ракеты "Союз" и блоки "Фрегат", не стали комментировать РИА Новости данную информацию.

Аппарат CSO-2 последует за спутником CSO-1, который был выведен с помощью "Союза" с Куру в декабре 2018 года на круговую орбиту высотой 800 километров, что позволяет ему делать снимки земной поверхности с разрешением 35 сантиметров. CSO-2 намечается отправить на круговую орбиту высотой 480 километров для съемки с разрешением 20 сантиметров. Спутники заменят аппараты аналогичного назначения Helios 2A и Helios 2B, запущенные в 2004 и 2009 годах.

В январе компания Arianespace, предоставляющая услуги по запуску спутников на ракетах Vega, "Союз" и Ariane-5 с Куру, сообщила, что в 2020 году планируются четыре пуска ракет "Союз-СТ". По данным Германского центра авиации и космонавтики DLR, ближайший старт со спутником ОАЭ Falcon Eye 2, предназначенным для оптико-электронной разведки, намечается на 6 марта.