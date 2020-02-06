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РИА Наука
2020-02-06T03:11+0300
https://ria.ru/20200206/1564303407.html
Источник: российская ракета выведет на орбиту французский спутник
https://cdn23.img.ria.ru/images/155255/66/1552556667_0:99:1920:1179_1036x0_80_0_0_7b8fd872f4ef9f2ede8fbf53f49cd7de.jpg
РИА Новости

Источник: российская ракета выведет на орбиту французский спутник

03:11 06.02.2020
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CC0 / skeeze / Вид Земли с МКС
Вид Земли с МКС
CC0 / skeeze /
Вид Земли с МКС. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российская ракета-носитель "Союз-СТ" в апреле выведет на орбиту французский спутник оптико-электронной разведки CSO-2 с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Франция делится информацией со своих военных спутников с союзниками по НАТО.
"Старт ракеты "Союз-СТ-А" с разгонным блоком "Фрегат-М" и спутником CSO-2 с Куру намечается на 10 апреля", - сказал собеседник агентства.
В Роскосмосе, предприятия которого производят ракеты "Союз" и блоки "Фрегат", не стали комментировать РИА Новости данную информацию.
Аппарат CSO-2 последует за спутником CSO-1, который был выведен с помощью "Союза" с Куру в декабре 2018 года на круговую орбиту высотой 800 километров, что позволяет ему делать снимки земной поверхности с разрешением 35 сантиметров. CSO-2 намечается отправить на круговую орбиту высотой 480 километров для съемки с разрешением 20 сантиметров. Спутники заменят аппараты аналогичного назначения Helios 2A и Helios 2B, запущенные в 2004 и 2009 годах.
В январе компания Arianespace, предоставляющая услуги по запуску спутников на ракетах Vega, "Союз" и Ariane-5 с Куру, сообщила, что в 2020 году планируются четыре пуска ракет "Союз-СТ". По данным Германского центра авиации и космонавтики DLR, ближайший старт со спутником ОАЭ Falcon Eye 2, предназначенным для оптико-электронной разведки, намечается на 6 марта.
С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 23 пуска российских ракет "Союз-СТ". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".
Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко
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РИА НаукаКуру (космодром)Космос - РИА НаукаФранцияРоссия
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