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2020-02-06T07:49+0300
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Врач рассказал, сколько секса нужно для здоровья
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РИА Новости

Врач рассказал, сколько секса нужно для здоровья

02:57 06.02.2020 (обновлено: 07:49 06.02.2020)
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© Depositphotos / konradbakМолодая пара
Молодая пара
© Depositphotos / konradbak
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Тема секса в российском обществе встречается повсеместно. Образы на грани законности привлекают внимание к новым товарам и продуктам и поднимают продажи. Фильмы "18+" с каждым годом собирают все большую кассу в кинотеатрах. И, разумеется, ни одна популярная страница в Instagram не обходится без сексуального подтекста.
От такого изобилия контента сексуального характера простому человеку начинает казаться, что в его жизни что-то не так. Опасения может развеять только врач-сексолог на личном приеме, рассказал в интервью радио Sputnik врач-сексолог Евгений Кульгавчук. Если же вы не хотите идти к врачу, то стоит следовать "сексуальной норме".
"В сексологии есть такое понятие как УФР (условно-физиологический ритм). Он не является обязательным нормативом, но согласно ему считается, что интимный контакт нужен 2-3 раза в неделю. Это средняя норма, а у людей разный темперамент и разная половая конституция. Важно знать свою половую конституцию. Если человек недобирает свою норму, то качество жизни его хуже и здоровье хуже", – считает сексолог.
Перебарщивать с сексом тоже не стоит. Если вы сильно превысите норму своей половой активности, то сам процесс интимной близости вам начнет приедаться. Также есть и вполне конкретные запреты. Сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал случаи, когда лучше воздержаться.
"Накануне очень ответственных мероприятий, где предстоит важное выступление, я обычно рекомендую хотя бы за сутки воздерживаться от интимных контактов. После фазы напряжения всегда следует фаза расслабления. После интимного и яркого контакта нервная система уходит в защитный режим, в режим восстановления. Если во время этого процесса нужно показывать высокие результаты, то КПД будет ниже. До важного мероприятия стоит воздержаться, а уже после вознаградить себя", – уверен специалист.
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сексЗдоровьеРоссияОбщество
Популярные комментарии
"Если человек недобирает свою норму, то качество жизни его хуже и здоровье хуже", – считает сексолог." давно пора открывать лечебно-профилактические публичные дома.
6 февраля, 04:11
ЛКЛысый Кучерявый
16010111415
Правильно! Жена не дала или не смогла, добро пожаловать в публичный дом)))
6 февраля, 07:27
Михаил Г
664623311
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