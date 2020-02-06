Врач рассказал, сколько секса нужно для здоровья

От такого изобилия контента сексуального характера простому человеку начинает казаться, что в его жизни что-то не так. Опасения может развеять только врач-сексолог на личном приеме, рассказал в интервьюврач-сексолог Евгений Кульгавчук. Если же вы не хотите идти к врачу, то стоит следовать "сексуальной норме".

"В сексологии есть такое понятие как УФР (условно-физиологический ритм). Он не является обязательным нормативом, но согласно ему считается, что интимный контакт нужен 2-3 раза в неделю. Это средняя норма, а у людей разный темперамент и разная половая конституция. Важно знать свою половую конституцию. Если человек недобирает свою норму, то качество жизни его хуже и здоровье хуже", – считает сексолог.

Перебарщивать с сексом тоже не стоит. Если вы сильно превысите норму своей половой активности, то сам процесс интимной близости вам начнет приедаться. Также есть и вполне конкретные запреты. Сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал случаи, когда лучше воздержаться.

"Накануне очень ответственных мероприятий, где предстоит важное выступление, я обычно рекомендую хотя бы за сутки воздерживаться от интимных контактов. После фазы напряжения всегда следует фаза расслабления. После интимного и яркого контакта нервная система уходит в защитный режим, в режим восстановления. Если во время этого процесса нужно показывать высокие результаты, то КПД будет ниже. До важного мероприятия стоит воздержаться, а уже после вознаградить себя", – уверен специалист.