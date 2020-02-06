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2020-02-06T02:54+0300
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Жертвами столкновений в Ираке стали 11 человек
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РИА Новости

Жертвами столкновений в Ираке стали 11 человек

02:54 06.02.2020
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© AP Photo / Khalid MohammedУчастники акции протеста в Ираке
Участники акции протеста в Ираке
© AP Photo / Khalid Mohammed
Участники акции протеста в Ираке. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. По меньшей мере 11 человек погибли в результате столкновений в городе Наджаф в одноименной провинции на юге Ирака, сообщает портал Baghdadtoday со ссылкой на медицинский источник в провинции.
Ранее сообщалось о 85 пострадавших. По данным иракских СМИ, столкновения произошли на площади ас-Садрейн между демонстрантами и сторонниками влиятельного шиитского политика и религиозного лидера Муктады ас-Садра.
"Число (жертв – ред.) событий в Наджафе выросло до 11 погибших, личности пятерых не были установлены", - заявил источник портала.
Кроме того, источник добавил, что в больницы города поступил 71 пострадавший.
Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября 2019 года протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. В результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков, по словам президента Ирака Бархама Салеха, погибли более 600 человек, пострадали около 50 тысяч. Это самые масштабные акции протеста, которые произошли в Ираке с момента свержения Саддама Хусейна в 2003 году.
Иракский парламент 24 декабря 2019 года проголосовал за новый закон о выборах, принять который требовали протестующие в течение нескольких месяцев.
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