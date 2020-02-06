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Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 563 человек
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РИА Новости

Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 563 человек

02:37 06.02.2020 (обновлено: 02:48 06.02.2020)
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© REUTERS / CNS PhotoДезинфекция железнодорожной станции в китайском Куньмине
Дезинфекция железнодорожной станции в китайском Куньмине
© REUTERS / CNS Photo
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Число жертв коронавируса в Китае выросло до 563, заражены 28018 человек, выписаны 1153, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Днем ранее официально сообщалось о 24,3 тысячи заболевших и 490 умерших.

"По состоянию на полночь 5 февраля, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 28018 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 3859 человек находятся в тяжелом состоянии, 563 умерли, 1153 человека выписаны из больниц", - говорится в опубликованном сообщении.

Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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