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Демократы призвали Трампа продлить СНВ-3 на пять лет
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РИА Новости

Демократы призвали Трампа продлить СНВ-3 на пять лет

02:32 06.02.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Представители Демократической партии, отвечающие за иностранные дела в конгрессе, призвали президента Дональда Трампа договориться с Россией о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает в начале 2021 года.
Заявление подписали старший демократ в комитете по иностранным делам в сенате Роберт Менендес и председатель аналогичного комитета в палате представителей Элиот Энгел. Оно было опубликовано на сайте комитета палаты представителей по иностранным делам.
"Сейчас, когда остался всего год до истечения срока СНВ-3, мы призываем президента Трампа достичь соглашения с президентом (России Владимиром) Путиным по продлению договора еще на пять лет. Пришло время президенту Трампу прислушаться к голосу разума, к экспертам и нашим союзникам, которые признают, что этот договор является неотъемлемым столпом безопасности", - заявили демократы.
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По их словам, договор сдерживает ядерные силы России, обеспечивает верификацию соблюдения Россией своих обязательств. Также договор позволяет США сохранять "безопасные, надежные, современные и эффективные" средства ядерного сдерживания, пишут сенаторы. Кроме того, процесс обмена данными в рамках СНВ-3 дает США возможность оценивать состояние российских ядерных сил и помогает американским военным, заявили Менендес и Энгел.
Официальные лица администрации США не считают, что вопрос продления СНВ-3 является неотложным. Как заявил ранее помощник госсекретаря США Кристофер Форд, срочной необходимости продлевать договор прямо сейчас нет, поскольку для этого не нужно вести никаких переговоров, стороны просто должны согласиться продлить соглашение на имеющихся основаниях. Замминистра обороны США Джон Руд, в свою очередь, выразил уверенность, что если продлить договор прямо сейчас, то это повредит возможности более широкого соглашения с Москвой и Пекином.
При этом, как заявил РИА Новости глава комитета по международным делам палаты представителей США Элиот Энгел, демократы и республиканцы конгресса США поддерживают продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. По его мнению, от этого выиграют страны "во всем мире".
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Договор СНВ-3Дональд ТрампСШАВ мире
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