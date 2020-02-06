Дамаск подвергся ракетной атаке

ДАМАСК, 6 фев - РИА Новости. Звуки взрывов слышны в сирийской столице Дамаске, передает корреспондент РИА Новости.

SANA , удалось сбить "ряд вражеских целей". Агентство также отмечает, что атака была произведена с территории оккупированных Израилем Голанских высот. Как сообщает государственный телеканал Al-Ikhbariya , сирийская ПВО отражает ракетную атаку. По сообщению агентства, удалось сбить "ряд вражеских целей". Агентство также отмечает, что атака была произведена с территории оккупированных Израилем Голанских высот.

Армия обороны Израиля пока не комментирует информацию о своей причастности к атаке.

В последний раз Дамаск попадал под ракетный удар в декабре прошлого года.

Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.