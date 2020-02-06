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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-06T02:59+0300
https://ria.ru/20200206/1564303111.html
Дамаск подвергся ракетной атаке
https://cdn24.img.ria.ru/images/150691/68/1506916834_0:81:2501:1487_1036x0_80_0_0_2ee6769e6cbbf22aab0d843f82aeac6f.jpg
РИА Новости

Дамаск подвергся ракетной атаке

02:30 06.02.2020 (обновлено: 02:59 06.02.2020)
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© AP Photo / Ariel SchalitИстребитель F-15 ВВС Израиля
Истребитель F-15 ВВС Израиля
© AP Photo / Ariel Schalit
ДАМАСК, 6 фев - РИА Новости. Звуки взрывов слышны в сирийской столице Дамаске, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщает государственный телеканал Al-Ikhbariya, сирийская ПВО отражает ракетную атаку. По сообщению агентства SANA, удалось сбить "ряд вражеских целей". Агентство также отмечает, что атака была произведена с территории оккупированных Израилем Голанских высот.
Армия обороны Израиля пока не комментирует информацию о своей причастности к атаке.
В последний раз Дамаск попадал под ракетный удар в декабре прошлого года.
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Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.
Израильские военные не раз наносили удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.
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Война в СирииСирияДамаск (город)В мире
Популярные комментарии
И зачем было поддаваться шантажу и отменять закон для Израильской наркоперевозчицы?
6 февраля, 03:03
kkarolinka87
17751562287
Доигрываются уже много лет и никак не доиграются. Сирия ничего не может противопоставить Израилю, даже имея С300 на вооружении
6 февраля, 04:12
ggogosm198022
1251210433
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