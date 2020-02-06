Сенатор Шумер: демократы не питали иллюзий, что Трампа не оправдают

ВАШИНГТОН, 6 фев – РИА Новости, Татьяна Смайловски. не питали иллюзий, что сенат не оправдает президента США Демократы не питали иллюзий, что сенат не оправдает президента США Дональда Трампа , заявил лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер

"Ни у кого не было иллюзий, что президенту будет вынесен обвинительный приговор", - сказал он журналистам на пресс-конференции.

При этом, по его словам, демократы боролись за правду и отстаивали факты. Он обвинил республиканцев в выгораживании президента. Шумер уверен, что факты о нарушениях Трампа "продолжат всплывать наружу".

Сенат США в среду оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения — в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп остался в должности.