Сенатор Шумер: демократы не питали иллюзий, что Трампа не оправдают

ВАШИНГТОН, 6 фев – РИА Новости, Татьяна Смайловски. Демократы не питали иллюзий, что сенат не оправдает президента США Дональда Трампа, заявил лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер.
"Ни у кого не было иллюзий, что президенту будет вынесен обвинительный приговор", - сказал он журналистам на пресс-конференции.
При этом, по его словам, демократы боролись за правду и отстаивали факты. Он обвинил республиканцев в выгораживании президента. Шумер уверен, что факты о нарушениях Трампа "продолжат всплывать наружу".
Сенат США в среду оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения — в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп остался в должности.
В декабре 2019 года палата представителей голосами лишь депутатов-демократов вынесла Трампу импичмент по этим пунктам. Демократы считают, что Трамп давил на власти Украины, пытаясь добиться расследования против своего политического оппонента Джо Байдена и членов его семьи, а затем мешал расследованию в конгрессе.