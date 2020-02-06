В Крыму назвали слова украинского чиновника о полуострове бредом

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в интервью Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в интервью RT назвал слова "постоянного представителя" президента Украины Крыму Антона Кориневича о неготовности Киева к возвращению полуострова бредом.

Кориневич сделал свое заявление накануне, пояснив, что у украинской власти пока отсутствует понимание, кто возьмет на себя функции центрального управления, а кто будет руководить на местах.

"Это просто бред человека, который не имеет никакого отношения к Крыму", — прокомментировал Гемпель. Парламентарий подчеркнул, что на подобные заявления не стоит обращать внимание.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, в свою очередь, отметил, что это "вынужденное, но искреннее признание". Парламентарий уверен, что в заявлении Кориневича можно увидеть послание для Москвы в позитивном ключе.