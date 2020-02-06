В Крыму назвали слова украинского чиновника о полуострове бредом

Кориневич сделал свое заявление накануне, пояснив, что у украинской власти пока отсутствует понимание, кто возьмет на себя функции центрального управления, а кто будет руководить на местах.
"Это просто бред человека, который не имеет никакого отношения к Крыму", — прокомментировал Гемпель. Парламентарий подчеркнул, что на подобные заявления не стоит обращать внимание.
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, в свою очередь, отметил, что это "вынужденное, но искреннее признание". Парламентарий уверен, что в заявлении Кориневича можно увидеть послание для Москвы в позитивном ключе.
Крым вернулся в состав России в 2014 году после проведенного референдума. За воссоединение высказались 96,77 процента избирателей республики, а также 95,6 процента жителей Севастополя. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что вопрос Крыма закрыт окончательно.
22 ноября 2019, 13:53В команде Зеленского раскрыли детали "стратегии возвращения Крыма"