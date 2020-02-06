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2020-02-06T11:33+0300
https://ria.ru/20200206/1564302892.html
В Крыму назвали слова украинского чиновника о полуострове бредом
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РИА Новости

В Крыму назвали слова украинского чиновника о полуострове бредом

01:55 06.02.2020 (обновлено: 11:33 06.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоГигантский флаг России на горе Гасфорта в Севастополе
Гигантский флаг России на горе Гасфорта в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Гигантский флаг России на горе Гасфорта в Севастополе. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в интервью RT назвал слова "постоянного представителя" президента Украины в Крыму Антона Кориневича о неготовности Киева к возвращению полуострова бредом.
Кориневич сделал свое заявление накануне, пояснив, что у украинской власти пока отсутствует понимание, кто возьмет на себя функции центрального управления, а кто будет руководить на местах.
"Это просто бред человека, который не имеет никакого отношения к Крыму", — прокомментировал Гемпель. Парламентарий подчеркнул, что на подобные заявления не стоит обращать внимание.
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, в свою очередь, отметил, что это "вынужденное, но искреннее признание". Парламентарий уверен, что в заявлении Кориневича можно увидеть послание для Москвы в позитивном ключе.
Крым вернулся в состав России в 2014 году после проведенного референдума. За воссоединение высказались 96,77 процента избирателей республики, а также 95,6 процента жителей Севастополя. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что вопрос Крыма закрыт окончательно.
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Антон КориневичЮрий ГемпельКрымПолитика
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Каждый день одно и тоже про Крымнаш. Будут новости о том когда они деньги воровать и клянчить перестанут?
6 февраля, 06:19
Сережка Кукинсон
6000056
Фраза украинского чиновника о том, что "страна не готова к возвращению полуострова" представляет собой классическую демагогию. В фантазиях украинского чиновника обсуждаются проблемы управления не реальной, а воображаемой территории, и в этом состоит ее общая ложность. Думаю, что такие фразы, содержащие истинные высказывания вперемешку с ложными, конструируют специально обученные люди.
6 февраля, 02:32
llevksm
3700000
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