Белый дом прокомментировал результаты процесса по импичменту Трампа

"Все эти усилия демократов были направлены на то, чтобы пересмотреть результаты выборов 2016 года и вмешаться в выборы 2020 года… Президент рад оставить эту последнюю главу позорного поведения демократов в прошлом и надеется продолжить свою работу от имени американского народа в 2020 году и в будущем", - говорится в заявлении.