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Белый дом прокомментировал результаты процесса по импичменту Трампа
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РИА Новости

Белый дом прокомментировал результаты процесса по импичменту Трампа

01:47 06.02.2020
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 фев – РИА Новости. Причиной объявления импичмента президенту США Дональду Трампу стало желание демократов повлиять на выборы в 2020 году, на которых глава государства планирует переизбираться, заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Палата представителей в декабре 2019 года голосами лишь депутатов-демократов вынесла Трампу импичмент по двум пунктам - превышение полномочий и воспрепятствовании конгрессу. В среду республиканцы, у которых большинство в сенате, оправдали Трампа и поставили точку в этом процессе. Демократы в сенате голосовали против президента.
"Все эти усилия демократов были направлены на то, чтобы пересмотреть результаты выборов 2016 года и вмешаться в выборы 2020 года… Президент рад оставить эту последнюю главу позорного поведения демократов в прошлом и надеется продолжить свою работу от имени американского народа в 2020 году и в будущем", - говорится в заявлении.
Гришэм вновь обвинила спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и главу комитета по разведке палаты Адама Шиффа во лжи и задалась вопросом "будет ли возмездие". Выборы в палату представителей пройдут 3 ноября – одновременно с президентскими.
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