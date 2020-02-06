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Сенаторы-демократы отреагировали на оправдание Трампа сенатом
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РИА Новости

Сенаторы-демократы отреагировали на оправдание Трампа сенатом

01:45 06.02.2020
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© AP PhotoИмпичмент президента США Дональда Трампа
Импичмент президента США Дональда Трампа
© AP Photo
ВАШИНГТОН, 6 фев – РИА Новости, Татьяна Смайловски. Демократы конгресса США незамедлительно отреагировали в Twitter на оправдание президента Дональда Трампа сенатом. Они описывают это решение как "мрачный день для нашей страны", "подрыв верховенства закона" и удар по американской конституции.
Сенат США в среду оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения - в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп остался в должности. Палата представителей в декабре 2019 года голосами лишь депутатов-демократов вынесла Трампу импичмент. Демократы считают, что Трамп давил на власти Украины, пытаясь добиться расследования против своего политического оппонента Джо Байдена и членов его семьи, а затем мешал расследованию в конгрессе.
"Сегодня я проголосовал за вынесение обвинительного приговора президенту Трампа по двум статьям импичмента. К сожалению, у нас есть президент, который считает себя выше закона и которому безразлична конституция", - написал в Twitter кандидат в президенты сенатор Берни Сандерс. По его словам, доказательства вины Трампа были настолько очевидны, что республиканцы решили заблокировать выступление новых свидетелей по этому делу.
Его конкурент на выборах Элизабет Уоррен также отметила, что "сегодня постыдный день для сената США, мрачный день для конституции США и печальный день для Соединенных Штатов Америки" в целом.
"Это мрачный день для нашей страны… Это поражение, но мы не будем побеждены", - согласился с Сандерс и Уоррен сенатор Кори Букер.
Некоторые сенаторы выразили надежду, что американская демократия сможет справится с этими непростыми временами. "Я надеюсь, что наша демократия достаточно прочная, чтобы пережить этот постыдный результат. Трамп объявил себя выше закона, а республиканцы-сенаторы проголосовали за то, чтобы ему это сошло с рук", - написал в Twitter Рон Вайден.
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Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампДемократическая партия СШАСШАВ мире
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