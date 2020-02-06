Небензя прокомментировал британский проект резолюции в СБ ООН по Ливии

ООН, 6 фев - РИА Новости. Проект резолюции Великобритании в СБ ООН, которая должна утвердить итоги берлинской конференции по Ливии, не учитывает видение России, консультации по тексту продолжатся, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Ранее Россия "взломала процедуру молчания" по проекту данной резолюции. Это означает, что документ пока остается в черновом варианте и переговоры по его содержанию продолжатся.
Отвечая на вопрос журналистов о том, почему Россию не устраивает нынешний текст, Небензя заявил: "Потому что эта резолюция не учитывает наши обеспокоенности и наше видение того, как это должно быть".
"Есть ряд моментов в резолюции, которые нас беспокоят. И мы решили продолжить наши дискуссии по этой резолюции", - добавил он.
В свою очередь постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что Лондон хотела бы добиться единой позиции с партнерами по тексту.
"Прошло две с половиной недели после берлинской конференции. Мы бы хотели доделать дело оперативно. Мы активизируем контакты с теми членами СБ, которые хотят внести поправки в текст", - указала она.
По ее словам, ситуация в Ливии ухудшается, поэтому принятие резолюции чрезвычайно необходимо.
В свою очередь постпред Бельгии Марк Пекстен, председательствующий в Совбезе, выразил мнение, что Совет Безопасности близок к принятию этой резолюции, но все еще требуются определенные усилия. "Как председатель, я призываю все делегации проявить гибкость, чтобы достичь договоренности", - указал он.
В тексте резолюции, с которым удалось ознакомиться РИА Новости говорится, что СБ ООН утверждает итоги берлинской конференции по Ливии.
Согласно проекту резолюции, Совет Безопасности вновь подтверждает, что выступает в поддержку суверенитета, независимости, территориальной целостности и национального единства Ливии. СБ приветствует проведение берлинской конференции 19 января 2020 года и благодарит правительство Германии за то, что оно приняло у себя это мероприятие, сказано в документе.
Совбез напоминает об обязательстве участников берлинской конференции воздерживаться от вмешательства в вооруженный конфликт или во внутренние дела Ливии и о призыве к международным игрокам делать то же самое, отмечается в проекте.
Как говорится в тексте, "СБ выражает обеспокоенность в связи с растущим привлечением наемников в Ливию". Кроме того в проекте подчеркивается, что Совбез напоминает о взятых в Берлине обязательствах соблюдать эмбарго на поставки оружия. Как говорится в тексте, СБ "требует полного соблюдения, в том числе всеми государствами-членами ООН, оружейного эмбарго". Совбез призывает прекратить любую поддержку сторон и "вывести весь вооруженный состав наемников". Кроме того, СБ требует от всех государств-членов ООН "не вмешиваться в конфликт и не принимать меры, которые усугубляют конфликт".
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СБ ООН в проекте резолюции напоминает о своем решении о том, что физические или юридические лица, оказывающие поддержку действиям, угрожающим миру, стабильности или безопасности Ливии, или вовлеченные в них, могут быть внесены в санкционный список. Речь идет о запрете на поездки и заморозке активов.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара.