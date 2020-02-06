Небензя прокомментировал британский проект резолюции в СБ ООН по Ливии

Ранее Россия "взломала процедуру молчания" по проекту данной резолюции. Это означает, что документ пока остается в черновом варианте и переговоры по его содержанию продолжатся.

Отвечая на вопрос журналистов о том, почему Россию не устраивает нынешний текст, Небензя заявил: "Потому что эта резолюция не учитывает наши обеспокоенности и наше видение того, как это должно быть".

"Есть ряд моментов в резолюции, которые нас беспокоят. И мы решили продолжить наши дискуссии по этой резолюции", - добавил он.

В свою очередь постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что Лондон хотела бы добиться единой позиции с партнерами по тексту.

"Прошло две с половиной недели после берлинской конференции. Мы бы хотели доделать дело оперативно. Мы активизируем контакты с теми членами СБ, которые хотят внести поправки в текст", - указала она.

По ее словам, ситуация в Ливии ухудшается, поэтому принятие резолюции чрезвычайно необходимо.

В свою очередь постпред Бельгии Марк Пекстен, председательствующий в Совбезе, выразил мнение, что Совет Безопасности близок к принятию этой резолюции, но все еще требуются определенные усилия. "Как председатель, я призываю все делегации проявить гибкость, чтобы достичь договоренности", - указал он.

В тексте резолюции, с которым удалось ознакомиться РИА Новости говорится, что СБ ООН утверждает итоги берлинской конференции по Ливии.

Согласно проекту резолюции, Совет Безопасности вновь подтверждает, что выступает в поддержку суверенитета, независимости, территориальной целостности и национального единства Ливии. СБ приветствует проведение берлинской конференции 19 января 2020 года и благодарит правительство Германии за то, что оно приняло у себя это мероприятие, сказано в документе.

Совбез напоминает об обязательстве участников берлинской конференции воздерживаться от вмешательства в вооруженный конфликт или во внутренние дела Ливии и о призыве к международным игрокам делать то же самое, отмечается в проекте.

Как говорится в тексте, "СБ выражает обеспокоенность в связи с растущим привлечением наемников в Ливию". Кроме того в проекте подчеркивается, что Совбез напоминает о взятых в Берлине обязательствах соблюдать эмбарго на поставки оружия. Как говорится в тексте, СБ "требует полного соблюдения, в том числе всеми государствами-членами ООН, оружейного эмбарго". Совбез призывает прекратить любую поддержку сторон и "вывести весь вооруженный состав наемников". Кроме того, СБ требует от всех государств-членов ООН "не вмешиваться в конфликт и не принимать меры, которые усугубляют конфликт".

СБ ООН в проекте резолюции напоминает о своем решении о том, что физические или юридические лица, оказывающие поддержку действиям, угрожающим миру, стабильности или безопасности Ливии, или вовлеченные в них, могут быть внесены в санкционный список. Речь идет о запрете на поездки и заморозке активов.

В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.

Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.