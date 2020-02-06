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Число погибших от коронавируса в Хубэе выросло до 549 человек
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РИА Новости

Число погибших от коронавируса в Хубэе выросло до 549 человек

01:19 06.02.2020 (обновлено: 01:27 06.02.2020)
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© REUTERS / China DailyИзмерение температуры тела мужчины на улице в городе Ухань, провинция Хубэй
Измерение температуры тела мужчины на улице в городе Ухань, провинция Хубэй
© REUTERS / China Daily
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Число погибших от коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 549 человек, выписаны 633, число заразившихся увеличилось до 19 665, сообщает региональный комитет здравоохранения.
За сутки власти подтвердили 2987 новых случая заболевания, из них 1766 - в Ухане. В провинции зарегистрированы 70 новых случаев смерти, еще 113 человек выписаны из больниц.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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