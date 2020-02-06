Число погибших от коронавируса в Хубэе выросло до 549 человек

За сутки власти подтвердили 2987 новых случая заболевания, из них 1766 - в Ухане. В провинции зарегистрированы 70 новых случаев смерти, еще 113 человек выписаны из больниц.

Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.