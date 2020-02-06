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На курильском вулкане Эбеко зафиксировали два выброса пепла
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РИА Новости

На курильском вулкане Эбеко зафиксировали два выброса пепла

01:07 06.02.2020
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© Фото : ИВиС ДВО РАНВыброс пепла на вулкане Эбеко
Выброс пепла на вулкане Эбеко
© Фото : ИВиС ДВО РАН
Выброс пепла на вулкане Эбеко. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 фев – РИА Новости. Два выброса пепла зафиксированы в четверг на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории вулканологии и вулканоопасности Института морской геологии и геофизики ДВО РАН Марина Чибисова.
"Рано утром в четверг на вулкане Эбеко начался очередной выброс пепла. Первый начался в 5.02 (21.02 мск в среду), его высота составила 3,5 километра над уровнем моря. Через два часа — в 7.12 (23.12 мск) была зафиксирована вторая эксплозия, столб пепла поднялся на высоту 3 километра", - отметила собеседница агентства.
По словам Чибисовой, шлейф в обоих случаях распространился в северо-восточном направлении на расстояние 5-6 километров. Для местной авиации установлен оранжевый цветовой код опасности.
Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на Эбеко продолжаются с 20 октября 2016 года. Это нормальная деятельность для вулкана. Рекордный выброс на Эбеко зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.
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ЭбекоКурильские островаПроисшествия
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