На курильском вулкане Эбеко зафиксировали два выброса пепла

"Рано утром в четверг на вулкане Эбеко начался очередной выброс пепла. Первый начался в 5.02 (21.02 мск в среду), его высота составила 3,5 километра над уровнем моря. Через два часа — в 7.12 (23.12 мск) была зафиксирована вторая эксплозия, столб пепла поднялся на высоту 3 километра", - отметила собеседница агентства.

По словам Чибисовой, шлейф в обоих случаях распространился в северо-восточном направлении на расстояние 5-6 километров. Для местной авиации установлен оранжевый цветовой код опасности.

Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на Эбеко продолжаются с 20 октября 2016 года. Это нормальная деятельность для вулкана. Рекордный выброс на Эбеко зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.