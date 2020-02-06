Трамп твитнул видео, на котором ему сулят вечное президентство

На видео показан Трамп, выступающий без звука, в то время как на экране сменяются даты четырехлетних сроков будущих президентов: 2020, 2024, 2028 и так далее. Зачем счет убыстряется и доходит до стотысячного года нашей эры. После этого появляется надпись: "Трамп навсегда!" Клипа озвучен композицией "В пещере горного короля" из сюиты Эдварда Грига "Пер Гюнт".

Сенат США в среду оправдал Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту. Таким образом, Трамп не будет осужден и отстранен от власти. Он пробудет президентом до января 2021, а если переизберется на второй срок, то еще четыре года. По конституции, Трамп ограничен двумя сроками и не может оставаться президентом позднее января 2025 года.