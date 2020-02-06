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https://ria.ru/20200206/1564302397.html
Трамп твитнул видео, на котором ему сулят вечное президентство
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РИА Новости

Трамп твитнул видео, на котором ему сулят вечное президентство

01:05 06.02.2020 (обновлено: 05:14 06.02.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter видео, на котором ему сулят вечное президентство.
На видео показан Трамп, выступающий без звука, в то время как на экране сменяются даты четырехлетних сроков будущих президентов: 2020, 2024, 2028 и так далее. Зачем счет убыстряется и доходит до стотысячного года нашей эры. После этого появляется надпись: "Трамп навсегда!" Клипа озвучен композицией "В пещере горного короля" из сюиты Эдварда Грига "Пер Гюнт".
Сенат США в среду оправдал Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту. Таким образом, Трамп не будет осужден и отстранен от власти. Он пробудет президентом до января 2021, а если переизберется на второй срок, то еще четыре года. По конституции, Трамп ограничен двумя сроками и не может оставаться президентом позднее января 2025 года.
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Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампСШАВ мире
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