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Появилось видео жесткой посадки самолета в стамбульском аэропорту
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РИА Новости

Появилось видео жесткой посадки самолета в стамбульском аэропорту

01:03 06.02.2020 (обновлено: 03:03 06.02.2020)
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Турецкое информагентство DHA опубликовало видео жесткой посадки самолета авиакомпании Pegasus в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен.
На кадрах с камеры наблюдения видно, как лайнер на высокой скорости движется по взлетно-посадочной полосе, после чего выкатывается за ее пределы и падает с обрыва.
В результате инцидента самолет, выполнявший рейс Измир — Стамбул, развалился на три части. По последним данным, погибли три человека, 179 получили ранения.
Как заявил губернатор Стамбула Али Ерликайя, всего на борту находились 183 человека: 177 пассажиров, в том числе двое детей, и шесть членов экипажа. Представитель генконсульства России в Стамбуле рассказал РИА Новости, что россиян среди пассажиров не было. По предварительной информации, причиной трагедии стала непогода.
Взлетно-посадочная полоса аэропорта
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Жесткая посадка самолета в СтамбулеТурцияСтамбулВ мире
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