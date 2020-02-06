Появилось видео жесткой посадки самолета в стамбульском аэропорту

На кадрах с камеры наблюдения видно, как лайнер на высокой скорости движется по взлетно-посадочной полосе, после чего выкатывается за ее пределы и падает с обрыва.

В результате инцидента самолет, выполнявший рейс Измир — Стамбул, развалился на три части. По последним данным, погибли три человека, 179 получили ранения.