Сенат США оправдал Трампа по обвинению в воспрепятствовании конгрессу

Голосование разделилось строго по партийному признаку. Пятьдесят три сенатора-республиканца проголосовали против того, чтобы признать Трампа виновным по этому обвинению, 47 демократов - за. Для признания вины и отстранения президента от власти требуется не менее 67 голосов сенаторов.

Палата представителей в декабре 2019 года голосами лишь депутатов-демократов вынесла Трампу импичмент по двум пунктам - превышение полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Демократы считают, что Трамп давил на власти Украины, пытаясь добиться расследования против своего политического оппонента Джо Байдена и членов его семьи, а затем мешал расследованию в конгрессе.