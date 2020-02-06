Эксперты рассказали, сколько банков могут лишить лицензий в 2020 году

"Мы ожидаем сохранения тенденции вывода с рынка неустойчивых игроков, хотя масштабы отзыва лицензий и не вернутся к уровню периода активной "расчистки" сектора Банком России. По оценкам НКР, по итогам 2020 года могут быть отозваны лицензии у 25–30 кредитных организаций", - говорится в материалах агентства.

По данным ЦБ, на 1 января в России насчитывалось 442 кредитные организации, из них 402 банка. При этом с начала года регулятор уже отозвал три лицензии - у московских "Нэклис-Банка" и "ПФС-банка" и саратовского НВКбанка.