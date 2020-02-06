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Эксперты рассказали, сколько банков могут лишить лицензий в 2020 году
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РИА Новости

Эксперты рассказали, сколько банков могут лишить лицензий в 2020 году

00:37 06.02.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Флаг на здании Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Не более 30 банков в России могут лишиться лицензий в 2020 году, говорится в исследовании рейтингового агентства НКР.
"Мы ожидаем сохранения тенденции вывода с рынка неустойчивых игроков, хотя масштабы отзыва лицензий и не вернутся к уровню периода активной "расчистки" сектора Банком России. По оценкам НКР, по итогам 2020 года могут быть отозваны лицензии у 25–30 кредитных организаций", - говорится в материалах агентства.
По данным ЦБ, на 1 января в России насчитывалось 442 кредитные организации, из них 402 банка. При этом с начала года регулятор уже отозвал три лицензии - у московских "Нэклис-Банка" и "ПФС-банка" и саратовского НВКбанка.
Банк России начал активно избавлять сектор от недобросовестных банков с 2013 года. За шесть с половиной лет лицензий лишились почти половина банков страны – более 400, свыше 30 были санированы. Пик по количеству отозванных лицензий пришелся на 2014-2016 годы.
Здание Центрального Банка РФ
10 января, 10:21
Центробанк лишил лицензии московский "Нэклис-Банк"
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Центральный Банк РФРоссияЭкономика
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