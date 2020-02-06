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В Буэнос-Айресе исследуют возможное заболевание коронавирусом
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РИА Новости

В Буэнос-Айресе исследуют возможное заболевание коронавирусом

00:24 06.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
БУЭНОС-АЙРЕС, 6 фев - РИА Новости. Аргентинские медики исследуют возможное заболевание коронавирусом в Буэнос-Айресе, сообщает телеканал TN.
Речь идёт об адвокате, который работал с гражданами Китая неделю назад.
Он поступил в больницу с симптомами, похожими на грипп и коронавирус. В настоящее время он изолирован.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них скончался. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
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