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Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий
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РИА Новости

Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий

00:18 06.02.2020 (обновлено: 00:24 06.02.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Сенат США оправдал президента Дональда Трампа на процессе по импичменту по обвинению в превышении полномочий, свидетельствуют промежуточные итоги голосования.
Пятьдесят два сенатора проголосовали против того, чтобы признать Трампа виновным по этому обвинению. Для признания вины и отстранения президента от власти требуется не менее 67 голосов сенаторов. Из республиканцев на сторону демократов перешел только сенатор от штата Юта Митт Ромни.
Палата представителей в декабре 2019 года голосами лишь депутатов-демократов вынесла Трампу импичмент по двум пунктам - превышение полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Демократы считают, что Трамп давил на власти Украины, пытаясь добиться расследования против своего политического оппонента Джо Байдена и членов его семьи, а затем мешал расследованию в конгрессе.
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