Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу

На голосование будут поставлены отдельно два обвинения против Трампа - в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Первым голосуют по обвинению в превышении полномочий. Как ожидается, Трамп будет оправдан.

Палата представителей в декабре 2019 года голосами лишь депутатов-демократов вынесла Трампу импичмент по двум пунктам — превышение полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Демократы считают, что Трамп давил на власти Украины, пытаясь добиться расследования против своего политического оппонента Джо Байдена и членов его семьи, а затем мешал расследованию в конгрессе.