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Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу
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РИА Новости

Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу

00:16 06.02.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту президенту Дональду Трампу.
На голосование будут поставлены отдельно два обвинения против Трампа - в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Первым голосуют по обвинению в превышении полномочий. Как ожидается, Трамп будет оправдан.
Палата представителей в декабре 2019 года голосами лишь депутатов-демократов вынесла Трампу импичмент по двум пунктам — превышение полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Демократы считают, что Трамп давил на власти Украины, пытаясь добиться расследования против своего политического оппонента Джо Байдена и членов его семьи, а затем мешал расследованию в конгрессе.
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