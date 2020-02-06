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Министерства не включили в свои планы половину показателей нацпроектов
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РИА Новости

Министерства не включили в свои планы половину показателей нацпроектов

00:30 06.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Счетной палаты РФ. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Счетная палата РФ оценила стратегические планы федеральных ведомств (ФОИВ) на 2019-2024 годы и обнаружила, что в них отсутствует почти половина показателей нацпроектов и почти три четверти показателей госпрограмм.
"Ни один из утвержденных планов деятельности ФОИВ на 2019–2024 годы не соответствует установленным требованиям. В планы деятельности ФОИВ включено только 26% показателей госпрограмм и подпрограмм, за которые они отвечают. Из показателей национальных и федеральных проектов в планах учтено 55%", - говорится в отчете "Стратегический аудит формирования и достижения показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет правительство РФ".
Контрольное мероприятие Счетной палаты было плановым, оно проводилось в течение десяти месяцев, с 5 февраля по 10 декабря 2019 года, и охватывало период с 2017 по 2018 год, а также первые девять месяцев 2019 года. Отчет был утвержден коллегией ведомства 10 декабря.
Сразу после новогодних праздников – 15 января 2020 года российское правительство во главе с премьером Дмитрием Медведевым ушло в отставку. Новым главой кабмина стал руководивший до этого ФНС Михаил Мишустин, а обновленный состав правительства был объявлен 21 января.
В отчете аудиторов говорится, что система стратегического планирования в правительстве разбалансирована и неэффективна, с низким уровнем контроля и исполнительской дисциплины. "В этом состоянии она не способствует достижению национальных целей и требует совершенствования", - отмечается в документе.
"Несоблюдение установленных требований, допущенное ФОИВ в ходе разработки планов деятельности, свидетельствует о низком качестве управленческого аппарата, который зачастую не способен организовать своевременное и качественное планирование", - уверены в Счетной палате.
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
30 января, 21:07
Хуснуллин заявил о необходимости "донастроить" нацпроекты
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Счетная палата РФРоссияЭкономика
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