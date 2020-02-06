Лайза Миннелли отказалась смотреть фильм "Джуди"

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Лайза Миннелли заявила, что ее неинтересно смотреть, как Рене Зеллвегер играет роль ее матери Джуди Гарленд в байопике, . Лайза Миннелли заявила, что ее неинтересно смотреть, как Рене Зеллвегер играет роль ее матери Джуди Гарленд в байопике, сообщает Variety.

Ни сама Лайза, ни ее сестра Лорна Лафт не планируют смотреть фильм, рассказывающий о последних месяцах жизни легендарной певицы.

"Надеюсь, что Рене Зеллвегер хотя бы получила удовольствие от съемок", - ответила Миннелли в интервью изданию, когда ее попросили прокомментировать ленту.

Режиссер фильма Руперт Гулд рассказал, что понимает позицию сестер: "Я не уверен, что хотел бы смотреть фильм о собственной матери. Не потому, что я ее не люблю или не люблю кино в принципе, а потому что это очень личные отношения. Я надеюсь, что, если они все же его посмотрят, то они почувствуют… с каким почтением и какой любовью мы к ней относимся".

После премьеры картины в сентябре прошлого года на кинофестиваля в Теллурайде (Колорадо) и Гулд, и Зеллвегер настаивают на том, что фильм "восхваляет" Гарленд, несмотря на то, что в нем показаны трагические эпизоды ее жизни: пристрастие к алкоголю, споры с бывшем мужем Сидом Лафтом по поводу опеки над детьми.