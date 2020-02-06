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2020-02-06T06:04+0300
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Лайза Миннелли отказалась смотреть фильм "Джуди"
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РИА Новости

Лайза Миннелли отказалась смотреть фильм "Джуди"

06:04 06.02.2020
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© AP PhotoАктриса Джуди Гарленд с дочерью Лайзой
Актриса Джуди Гарленд с дочерью Лайзой
© AP Photo
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Лайза Миннелли заявила, что ее неинтересно смотреть, как Рене Зеллвегер играет роль ее матери Джуди Гарленд в байопике, сообщает Variety.
Ни сама Лайза, ни ее сестра Лорна Лафт не планируют смотреть фильм, рассказывающий о последних месяцах жизни легендарной певицы.
"Надеюсь, что Рене Зеллвегер хотя бы получила удовольствие от съемок", - ответила Миннелли в интервью изданию, когда ее попросили прокомментировать ленту.
Режиссер фильма Руперт Гулд рассказал, что понимает позицию сестер: "Я не уверен, что хотел бы смотреть фильм о собственной матери. Не потому, что я ее не люблю или не люблю кино в принципе, а потому что это очень личные отношения. Я надеюсь, что, если они все же его посмотрят, то они почувствуют… с каким почтением и какой любовью мы к ней относимся".
После премьеры картины в сентябре прошлого года на кинофестиваля в Теллурайде (Колорадо) и Гулд, и Зеллвегер настаивают на том, что фильм "восхваляет" Гарленд, несмотря на то, что в нем показаны трагические эпизоды ее жизни: пристрастие к алкоголю, споры с бывшем мужем Сидом Лафтом по поводу опеки над детьми.
За роль Джуди Рене Зеллвегер номинирована на "Оскар" в категории "лучшая актриса". Церемония вручения премии пройдет с ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе.
Рене Зеллвегер в трейлере к фильму Джуди
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КультураРене ЗеллвегерКино и сериалыНовости культурыЛайза МиннеллиЛос-Анджелес
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