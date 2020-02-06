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РИА Наука
2020-02-06T08:13+0300
https://ria.ru/20200206/1564295765.html
Загадка Каракорума. Что происходит в высочайшей горной стране мира
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РИА Новости

Загадка Каракорума. Что происходит в высочайшей горной стране мира

08:00 06.02.2020 (обновлено: 08:13 06.02.2020)
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© Depositphotos / mortenrochssareГора Ракапоши
Гора Ракапоши
© Depositphotos / mortenrochssare
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Единственное место на планете, которого не коснулось глобальное потепление, — хребты Каракорума в высокогорной Азии. Тут ледники, в отличие от всех прочих на Земле, не сокращаются, а растут. Ученые говорят об уникальном сочетании географических и погодных условий. Что ждет аномалию Каракорума в будущем — в материале РИА Новости.

Высокогорные ледники озадачили ученых

Хребты Каракорума захватывают границы Пакистана, Индии и Китая, проникая в Афганистан и Таджикистан. Эта самая высокогорная территория Центральной Азии. Как и во всей зоне современной складчатости, здесь постоянно происходят сейсмические толчки, землетрясения, катастрофические лавины, сели, оползни.
В 13 700 ледниках Каракорума содержится 30 процентов льда всей высокогорной Азии. На необычность этой местности обратили внимание в начале XX века. Исследователи отмечали внезапные, быстрые наступления ледников. Одни считали их цикличными, другие — случайными. Подозревали связь с катастрофичными наводнениями рек, вызванными прорывами ледниковых озер. В те годы ледники исследовали только в полевых условиях, а такие высокогорные и труднодоступные позволяли получать лишь разноречивые и плохо сравнимые данные.
Сейчас феномен быстрого ускорения ледника до десятков, сотен метров в сутки называют серджем, а ледники, регулярно его демонстрирующие, — пульсирующими. В 2002 году во время схода (серджа) Колки в Северной Осетии погибла съемочная группа Сергея Бодрова.
Данные последнего десятилетия указывают на то, что, пока все ледники планеты сокращаются из-за глобального потепления, на Каракоруме ледяные поля стабильны или даже немного растут. В 2005 году канадский исследователь Кеннет Хьюит назвал это аномалией.
Многие отнеслись к этому скептически. Масла в огонь подлил доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) 2007 года, куда закралась досадная ошибка. Там утверждалось, что гималайские ледники исчезнут к 2035 году. Выяснилось, однако, что дата искажена в результате перепечатки из недостоверного источника. На самом деле речь шла о 2350 годе.
© Nature GeoscienceЛедники Каракорума расположены в Центральной Азии. Это самое высокогорное, после Гималаев, место в мире
Ледники Каракорум
© Nature Geoscience
Ледники Каракорума расположены в Центральной Азии. Это самое высокогорное, после Гималаев, место в мире

Аномалия под лупой

Ледники Каракорума начали активно исследовать. Благодаря наблюдениям со спутников и анализу архивных снимков удалось приоткрыть тайну их необычного поведения.
Важнейший параметр ледника — изменение баланса массы. В высокогорной части он растет за счет снега, постепенно превращающегося в лед. Под собственной тяжестью сползает вниз по склону и тает, питая ручьи, реки, озера. Если ледник растет быстрее, чем тает, баланс массы положительный. Если наоборот — отрицательный.
Ученые из Франции, сравнивая снимки 2000-2008 годов, показали, что ледники Каракорума немного наращивают массу: по 0,11 метра в год в водном эквиваленте. То есть баланс массы положительный.
Все ледники планеты, исключая антарктические и гренландские, теряли с 1961-го по 2016-й примерно по 500 килограммов на квадратный метр в год. А центральная часть Каракорума прибавляла по 120 килограммов. Такие данные приводят ученые из Швейцарии, Нидерландов и Великобритании в обзоре, опубликованном 6 января.
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На самом деле положительный баланс массы наблюдается только в восточной части Каракорума и на западе горной страны Куньлунь. Там ледники сползают с постоянной скоростью или даже быстрее, чем раньше. В остальной высокогорной Азии их скорость уменьшается.
По поводу аномалии Каракорума выдвинули множество гипотез. Например, в Великобритании предположили, что над этими горами и Западным Памиром летом образуется вихрь холодного воздуха, создающий эффект холодильника и ослабляющий муссоны.
Еще одно возможное объяснение — обильно снежные зимы в XX веке, особенно с 1960-х. Это связано с повышенной влажностью воздуха, вызванной, в свою очередь, развитием орошения на северо-западе Китая. Все это привело к более частым снегопадам в летнее время в Западном Куньлуне и на Памире и густой облачности, которая задерживает солнечное тепло.
Специфика Каракорума — ледники почти на треть покрыты скальными обломками до полутора метров толщиной. Это сильно мешает исследованиям. На снимках их можно принять за обычную поверхность земли, сложно очертить форму и посчитать площадь ледника, а значит, зафиксировать изменения. Трудно вести и полевые работы, устанавливать оборудование. Обломки, по мнению ряда ученых, тоже задерживают солнечное тепло и предотвращают таяние.
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Ученые подготовили видео того, как "текут" ледники в горах КаракорумаШвейцарские гляциологи проследили за тем, как движутся ледники на склонах Каракорума при помощи климатических спутников НАСА, и подготовили набор коротких видеороликов, на которых можно увидеть то, как "текут" эти потоки замороженной воды.

Судьба уникальных ледников

По-прежнему не ясно, почему ледниковые серджи сосредоточены в Каракоруме. Ученые указывают на уникальное географическое положение и особые климатические условия. Такие высокогорные ледники часто утрачивают стабильность из-за колебаний температуры в их основании, давления воды или сочетания этих факторов.
Есть данные, что в Каракоруме сходы ледников участились. Это совпадает с потеплением атмосферы и ростом влажности. Фрэнк Пауль из Университета Цюриха (Швейцария) решил найти следы ледниковых серджей в прошлом. Изучив исторические карты и отчеты, спутниковые снимки 1960-х годов, он обнаружил, что серджи наблюдаются здесь минимум две сотни лет. Значит, у аномалии гораздо более давняя история, чем считали.
Ледники Каракорума — важный источник воды для местных рек, включая Инд. От этого зависят миллионы людей в регионе, не отличающемся социальной стабильностью. Особенно важны ледники во время засух. Но как долго аномалия продержится в противостоянии с глобальным потеплением? Сравнив модели, описывающие климат с 1861 по 2100 год, американские исследователи показали, что сезонный цикл Каракорума отличается от остальной Центральной Азии: ледники там наращивают массу зимой, а весной и летом, когда начинаются муссоны, не тают из-за холода. Это продлится до конца столетия.
© Nature ResearchОкончание ледника Шишпер в мае 2019 года имеет четкие признаки свежего продвижения. Аномалия Каракорума
Окончание ледника Шишпер в мае 2019 года имеет четкие признаки свежего продвижения. Аномалия Каракорум
© Nature Research
Окончание ледника Шишпер в мае 2019 года имеет четкие признаки свежего продвижения. Аномалия Каракорума
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