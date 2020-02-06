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Как лучшие люди США "поработали на Путина"
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РИА Новости

Как лучшие люди США "поработали на Путина"

08:00 06.02.2020 (обновлено: 11:32 06.02.2020)
19137
© AP Photo / David J. PhillipКандидаты в президенты США Берни Сандерс, Джо Байден и Элизабет Уоррен во время дебатов
Кандидаты в президенты США Берни Сандерс, Джо Байден и Элизабет Уоррен во время дебатов
© AP Photo / David J. Phillip
Иван Данилов
Иван Данилов
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Результат первого этапа голосования, в рамках которого Демократическая партия США определяет соперника для Дональда Трампа на осенних президентских выборах, прошел настолько плохо и хаотично, что американские СМИ обвинили истеблишмент Демпартии в подрыве доверия к избирательной системе Штатов и (иронично) заподозрили высокопоставленных демократов в работе на Кремль.
"Если подрывать доверие к американской демократии означает делать работу Владимира Путина, то Демократическая партия должна отправить Кремлю здоровенный счет", — пишет The New York Post в своем аналитическом материале. Альтернативная версия событий заключается в том, что настоящим бенефициаром произошедшего стал Дональд Трамп, что тоже не совпадает с официальной версией событий, но, по крайней мере, выглядит более логично.
Впрочем, если насчет главного выгодоприобретателя можно поспорить, то вот с тезисом о том, что главной жертвой стало доверие рядовых американцев к избирательной системе, спорить не приходится.
Суть проблемы: схема, по которой выбирают кандидата для участия в выборах президента от Демократической или Республиканской партии, предполагает, что в каждом штате проходит отдельное голосование сторонников этой партии, в рамках которого выбираются делегаты для общенационального партийного съезда. На этом съезде делегаты голосуют за того кандидата, от имени которого они выиграли свои собственные голосования в родных штатах. В теории такая схема должна обеспечивать выбор в качестве кандидата наиболее подготовленного, ресурсного и популярного политика, который максимально готов к тому, чтобы сразиться с оппонентом из другой партии на президентских выборах.
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Практика радикально отличается от теории. В некоторых случаях делегаты предают "своего" кандидата. Иногда внутрипартийное голосование проходит с нарушениями. Довольно часто подтасовки в разных формах случаются прямо на национальном партийном съезде. И почти всегда внутрипартийная избирательная кампания проходит с такой интенсивностью взаимной ненависти и слива компромата, что победитель предварительных партийных выборов доходит до национальных с уже очень "помятым" имиджем.
Традиционно первым штатом, в котором проходят голосования по выбору делегатов (так называемые кокусы), является Айова — и, по крайней мере в случае Демократической партии, победитель в этом штате имеет очень хорошие шансы (примерно 66 процентов) стать кандидатом от партии на президентских выборах, что обуславливает повышенное внимание СМИ и общества именно к этому голосованию. В этом году внимание обострено до предела из-за процесса, который называют "войной за душу Демократической партии": за возможность сразиться с Трампом конкурируют не просто разные политики, а представители очень разных идеологических течений, у которых противоречий между собой едва ли не больше, чем противоречий с Трампом. За победу (то есть за максимальное количество делегатов) конкурировали сразу четыре кандидата. Формально кандидатов больше, но все остальные не имели особых шансов на высокий результат, за исключением миллиардера Майкла Блумберга, который слишком поздно вписался в избирательную гонку и решил сконцентрироваться на других штатах. Итак, "за душу Демократической партии" в Айове боролись: экс-вице-президент США Байден, сенатор Берни Сандерс, сенатор Элизабет Уоррен и экс-мэр городка Саут-Бенд Пит Буттиджич.
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Для того чтобы был понятен масштаб произошедшей в Айове катастрофы, нужно сначала описать действующих лиц этой политической драмы.
Если свести политическое кредо и имидж каждого кандидата к одному упрощенному образу, то можно сказать, что Джо Байден — это "Дедушка Мейнстрим". В том смысле, что экс-вице-президент симпатичен тем, кому очень хочется вернуться во времена Обамы и кто голосует сердцем за то, чтобы "вернуть 2015 год и хорошую Америку без Трампа". Главная проблема Байдена — коррупционный скандал на Украине, прогрессирующая из-за возраста потеря оперативной памяти и то, что значительная часть электората искренне не хочет возвращаться в эпоху Обамы без Обамы.
В лидерах популярности на общенациональном уровне — сенатор Берни Сандерс, которого одни любят, а другие ненавидят за то, что он самый настоящий (по крайней мере, по американским меркам) социалист. Он провел свой медовый месяц в СССР в 1988 году и совершенно открыто выступает за раскулачивание миллиардеров, национализацию системы здравоохранения и образования, а также массовое прощение долгов по кредитам. Истеблишмент Демократической партии самого Сандерса не любит, его оппоненты не упускают возможности напоминать, что он сам мультимиллионер и что он "продал" свои голоса и сторонников Хиллари Клинтон в 2016 году. Однако все это не мешает его колоссальной популярности среди молодежи.
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Сенатор Элизабет Уоррен — это примерно тот же Сандерс, только в чуть более интеллигентном варианте, без связей с СССР и с официальной легендой, что она на одну пятисотую или около того индеец. Последнее дает ей дополнительные очки в условиях американской политкорректной политики.
Темной лошадкой, но при этом самым любимым кандидатом городских интеллектуалов, специалистов по внешней политике и истеблишмента является Пит Буттиджич, который воплощает в себе идеал молодого американского политика: открытый гей, но считает себя практикующим христианином и любит поспорить на богословские темы, выпускник Гарварда, экс-мэр небольшого городка в Индиане, экс-сотрудник известной консалтинговой компании "Маккинзи" и лейтенант военной разведки ВМФ США. Программа и имидж Буттиджича — это, по большому счету, программа и имидж Байдена, только без его недостатков, но и без его популярности. Рядовой избиратель почему-то не особо симпатизирует столь ладно скроенному политтехнологическому проекту. Оппоненты Пита называют его "ЦРУ-Пит" и обоснованно подозревают в нем представителя того самого "глубинного государства", с которым так активно воюет Дональд Трамп.
Для того чтобы в айовское голосование не могли вмешаться русские хакеры, Демократическая партия заказала себе специальную систему электронного голосования и подсчета голосов, но дальше начались непредвиденные обстоятельства. Во время голосования электронная система сначала зависла, потом голосование пришлось частично проводить по телефону, а потом в течение двух дней Демократическая партия не могла обработать данные голосования. В понедельник вечером, сразу после голосования, Пит Буттиджич намекнул своим сторонникам на то, что именно он одержал победу, хотя никаких официальных результатов еще не было, а по опросам победить должен был социалист Берни Сандерс. Результаты не объявлялись очень долго, и официальные лица Демократической партии путались в объяснениях того, что произошло.
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Между тем Дональд Трамп уже начал иронизировать в твиттере, указывая на то, что партия, которая не может провести свои собственные выборы, пытается доказать, что она способна эффективно управлять Америкой. Ушлые американские журналисты быстро раскопали тот факт, что руководство и по крайней мере один из основателей компании, предоставившей электронную систему для голосования, — сторонники Буттиджича и даже получали деньги от его избирательного штаба.
На момент сдачи материала самые свежие результаты голосования выглядят следующим образом (цитата по агентству Рейтер).
"Пит Буттиджич незначительно опережает Берни Сандерса по итогам собраний активистов Демократической партии США в штате Айова, а бывший вице-президент Джо Байден оказался на четвертом месте, согласно результатам 71 процента участков. Сенатор Элизабет Уоррен занимает третье место".
В результате сторонники Сандерса и многие другие избиратели чувствуют, что у них пытаются украсть выборы. Уже сейчас некоторые из них (как это произошло и в 2016 году) собираются отомстить с помощью голосования за Дональда Трампа. В соцсетях инфлюенсеры уже обвиняют Россию в том, что именно российские пропагандисты продвигают в американских соцсетях идею о мошенничестве.
Впрочем, если Демократическая партия и ее сторонники в американских СМИ станут продолжать в том же духе, то очень скоро избиратели будут готовы проголосовать хоть за медведя в ушанке и с балалайкой — просто для того, чтобы показать политическому истеблишменту, что нельзя бесконечно издеваться над их доверием.
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Берни СандерсДональд ТрампМайкл БлумбергСШААвторы
Популярные комментарии
И эти люди учат весь остальной мир как надо жить "правильно"? Нет слов ...
6 февраля, 09:05
lizander_57 Лизандер
22400057
У демократов полная катастрофа. Если им не помогут русские хакеры, Трамп выиграет выборы в одну калитку.
6 февраля, 12:16
АКАНДРЕЙ КОННИН
2111011217
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