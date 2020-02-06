Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-06T08:11+0300
https://ria.ru/20200206/1564291784.html
"Зря заступился": жителю Брянской области грозит 15 лет за убийство
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564284370_0:67:1280:787_1036x0_80_0_0_2f09bf8de3808ebc7c4bb5b1377dd646.jpg
РИА Новости

"Зря заступился": жителю Брянской области грозит 15 лет за убийство

08:00 06.02.2020 (обновлено: 08:11 06.02.2020)
25954
© Фото : предоставлено родственниками обвиняемогоНиколай Макурин
Николай Макурин
© Фото : предоставлено родственниками обвиняемого
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Виктория Дубовская. В Брянской области судят 36-летнего Николая Макурина, вступившегося, по словам очевидцев, за продавщицу в магазине. На нее с ножом напал пьяный муж Юрий Коротков. Завязалась драка, Коротков получил травму головы и умер в больнице. Макурина обвиняют в умышленном убийстве, ему грозит до 15 лет тюрьмы. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах произошедшего.

"Кинулся с ножом"

Невольным участником чужой семейной ссоры житель поселка Путевка Николай Макурин стал вечером 5 февраля 2019-го, когда зашел в магазин за сигаретами.
"Туда же приехал пьяный Юра Коротков, хотел выяснить отношения с женой Ириной, — рассказывает РИА Новости знакомая Макурина. — Был пьян, вел себя агрессивно. Начал приставать, в том числе к Коле, однако конфликт быстро угас. Скандалист удалился".
© Фото : предоставлено родственниками обвиняемогоНиколай Макурин с дочерью
Николай Макурин с дочерью
© Фото : предоставлено родственниками обвиняемого
Николай Макурин с дочерью
Зная характер мужа, Ирина попросила единственного покупателя задержаться: боялась, что Юрий караулит на улице. Так и получилось: как только они с Макуриным вышли, из темноты с ножом выскочил Коротков.
Николай попытался выбить клинок у него из рук, началась потасовка. Подоспевшие случайные прохожие помогли отобрать нож. Вскоре прибыли наряд полиции и скорая, Юрия увезли в больницу. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, спустя сутки пострадавший скончался из-за отека головного мозга.
Николая забрали в отдел полиции, а через несколько дней посадили в следственный изолятор. Обвинения предъявили по части четвертой статьи 111 УК России ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека").
Владимир Санкин
4 февраля, 17:21
Уфимца, защитившего детей от педофила, хотят посадить на 15 лет
Адвокаты и родственники требовали смягчить меру пресечения. "Колю все знают как спокойного, доброго человека, — говорят друзья обвиняемого. — Он зарабатывал на жизнь отделкой квартир, много работал, чтобы обеспечить маленькую дочку. К уголовной ответственности не привлекался. При этом его "закрыли" как матерого преступника и первые восемь месяцев не пускали в СИЗО ни друзей, ни родственников".
По мнению адвоката Алексея Шипилова, суд учел лишь тяжесть предъявленной статьи, проигнорировав обстоятельства дела.

Самооборона или убийство

Примечательно, что на сторону обвиняемого встала вдова Короткова, которую официально признали потерпевшей по делу. "Муж сильно пил, не раз нападал на меня, — рассказывает РИА Новости Ирина. — Как-то набросился с шампуром, в другой раз — с ножом. А однажды подкараулил у подъезда и пытался утопить в луже: удерживал мое лицо в воде, пока на улицу не выбежал сын и не оттащил его. Я несколько раз обращалась в полицию, однако все дела о покушении на убийство заканчивались либо предупреждением, либо незначительным наказанием. В итоге муж пригрозил: еще раз пожалуешься — точно убью".
© Фото : предоставлено родственниками обвиняемогоНиколай Макурин
Николай Макурин
© Фото : предоставлено родственниками обвиняемого
Николай Макурин
Ирина призналась, что за два месяца до трагедии выгнала мужа из дома.
"Как потом выяснилось, 5 февраля он рассказывал знакомым, что собирается со мной помириться. Пьяный пришел в магазин, разозлился, что в зале посторонний мужчина, хотя это был просто покупатель. Стал кидаться на меня, на Николая, — говорит Ирина. — Потом вышел, сел в такси и ждал. По словам водителя, в какой-то момент он вытащил нож и сказал, что идет убивать. В тот вечер Николай спас мне жизнь".
Жители Путевки считают, что у погибшего были проблемы с головой: выпив, он жестоко избивал и жену, и сына. Кроме того, местные и раньше видели, как он ходил по поселку с ножом.
Расследование длилось девять месяцев, к ноябрю в деле появилась новая статья: 111-ю заменили на 105-ю — "Убийство". По версии местного СК, у Николая "возник умысел на причинение смерти".
Подсудимый Дмитрий Кондратенко и адвокат Василий Кальван
4 июля 2018, 08:00
"Я защищал родных": как сибиряк вступился за пенсионеров и стал уголовником
"Во-первых, следствие считает, что Юрий не хотел зарезать свою жену, а только угрожал ей и Николаю. Во-вторых, после того как нож отобрали, мой подзащитный продолжил наносить удары руками и ногами якобы с целью убить своего противника", — говорит Шипилов.
Против Николая также сыграл тот факт, что незадолго до драки он выпил.

Надежда на присяжных

Теперь, когда дело Макурина дошло до суда, защита намерена добиваться переквалификации обвинений.
"Считаем, что его действия укладывались в понятие необходимой обороны. Когда у потерпевшего отобрали нож, он не успокоился и продолжил нападать, это была взаимная борьба, — рассказывает адвокат. — Кроме того, у нас много вопросов к проведенным экспертизам. Установлено, что смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы. Однако как именно эта травма была получена, не уточняется".
Во время драки Николай и Юрий перелетели через перила и упали на землю, сильно ударившись об лед. По словам защиты, экспертиза так и не выяснила, что стало причиной черепно-мозговой травмы: побои или удар головой.
Погибший
22 марта 2019, 08:00
"Я хотел защитить мать". Школьнику на Кубани грозит десять лет за убийство
"Весь этот год я бью во все колокола и прошу отпустить невиновного человека, — говорит вдова Короткова. — Однако никто не хочет слушать. И принимать показания тоже. У меня много вопросов к ходу расследования. Например, они не хотели рассматривать в качестве улики бутылку, которую Юра схватил, когда у него отобрали нож. Потом все-таки взяли на экспертизу, но не нашли ни одного отпечатка. Это очень странно: как минимум мои там точно были, я же передавала бутылку, держала ее в руках".
В ближайшее время в доводах обеих сторон начнет разбираться суд присяжных. Сейчас Николаю грозит до 15 лет тюрьмы.
961215558124
Обсудить 33
Происшествия
Популярные комментарии
Я примерно о таких случаях и писал ранее. Следователь так себя ведёт, потому что у них всё отлажено. Судмедэксперт установил, прокурор не возражает, судья на стороне прокурора. Прокурор попытается убедить признать вину в обмен на более мягкое наказание. А виновен человек или нет там мало кого интересует. Нужна выездная спецпроверка по каждому такому случаю.
6 февраля, 10:47
Ярослав Погодин
11510301
И далеко ездить не нужно за примером. Посмотрите дела Балашихинского судьи Шикуна В.Ю. того самого. Та же схема. Ничего с тех пор не изменилось
6 февраля, 10:51
Ярослав Погодин
6600311
Рекомендуем
Строительство газопровода Северный поток-2
Стало ясно, как достроят "Северный поток — 2"
Пара оформляет документы на развод
"Об этой тонкости не все знают". Ловушка для выходцев из России
Ситуация на юго-востоке провинции Идлиб в Сирии
В МИД сообщили о гибели российских специалистов в Сирии
Протестующие жгут флаги США на улице в Маниле, Филиппины
Сверхдержава больше не страшна
Производитель вертолетов из США показал уничтожение систем, похожих на С-400
Американская компания показала уничтожение систем, похожих на С-400
Владимир Санкин
Уфимца, защитившего детей от педофила, хотят посадить на 15 лет
Кампания по переписи населения на Аляске
"Трамп может отдать Аляску России": шок и трепет в сенате США
Автомобили скорой медицинской помощи
В Ногинске пенсионер выжил после 14 выстрелов в голову
Полицейский в Грузии
В грузинском монастыре убили россиянина, пишут СМИ
Видео отражения сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску
Отражение сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску сняли на видео
Кандидаты в президенты США Берни Сандерс, Джо Байден и Элизабет Уоррен во время дебатов
Как лучшие люди США "поработали на Путина"
Гора Ракапоши
Загадка Каракорума. Что происходит в высочайшей горной стране мира
Артист Евгений Петросян
Петросян назвал размер своей пенсии
Билли Айлиш на 62-й церемонии вручения наград академии звукозаписи США Грэмми. 26 января 2020
Нарисовавшая Айлиш для Vogue школьница рассказала, как стать успешным
Президент РФ Владимир Путин
Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
00:22Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
23:55Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
23:55США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
23:49OneWeb изменила график запусков спутников с российских космодромов
23:48Советник Трампа обсудил с членами Совбеза ООН "сделку века"
23:40Посол Британии оценил влияние Brexit на отношения с Ираном
23:35Пушков оценил отмену Британией части пошлин на российские товары
23:24Помпео и Гуаидо договорились "удвоить усилия" по смещению Мадуро
23:21Эксперт прокомментировал создание в США Альянса религиозных свобод
23:08ОЗХО назвала виновных в утечке по расследованию "химатаки" в Думе
23:06В Госдуме намерены продлить эксперимент по цифровому голосованию
23:02Замгенпрокурора Украины готовит иск о клевете против депутата Рады
22:55Samsung объяснил блокировку "умных" телевизоров в России
22:52В Колумбии умер командир наемников наркобарона Эскобара
22:50Суд отправил брата экс-владельца Черкизовского рынка в колонию
Лента новостейМолния