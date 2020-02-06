"Зря заступился": жителю Брянской области грозит 15 лет за убийство

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Виктория Дубовская. В Брянской области судят 36-летнего Николая Макурина, вступившегося, по словам очевидцев, за продавщицу в магазине. На нее с ножом напал пьяный муж Юрий Коротков. Завязалась драка, Коротков получил травму головы и умер в больнице. Макурина обвиняют в умышленном убийстве, ему грозит до 15 лет тюрьмы. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах произошедшего.

"Кинулся с ножом"

Невольным участником чужой семейной ссоры житель поселка Путевка Николай Макурин стал вечером 5 февраля 2019-го, когда зашел в магазин за сигаретами.

"Туда же приехал пьяный Юра Коротков, хотел выяснить отношения с женой Ириной, — рассказывает РИА Новости знакомая Макурина. — Был пьян, вел себя агрессивно. Начал приставать, в том числе к Коле, однако конфликт быстро угас. Скандалист удалился".

© Фото : предоставлено родственниками обвиняемого Николай Макурин с дочерью © Фото : предоставлено родственниками обвиняемого Николай Макурин с дочерью

Зная характер мужа, Ирина попросила единственного покупателя задержаться: боялась, что Юрий караулит на улице. Так и получилось: как только они с Макуриным вышли, из темноты с ножом выскочил Коротков.

Николай попытался выбить клинок у него из рук, началась потасовка. Подоспевшие случайные прохожие помогли отобрать нож. Вскоре прибыли наряд полиции и скорая, Юрия увезли в больницу. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, спустя сутки пострадавший скончался из-за отека головного мозга.

Николая забрали в отдел полиции, а через несколько дней посадили в следственный изолятор. Обвинения предъявили по части четвертой статьи 111 УК России ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Адвокаты и родственники требовали смягчить меру пресечения. "Колю все знают как спокойного, доброго человека, — говорят друзья обвиняемого. — Он зарабатывал на жизнь отделкой квартир, много работал, чтобы обеспечить маленькую дочку. К уголовной ответственности не привлекался. При этом его "закрыли" как матерого преступника и первые восемь месяцев не пускали в СИЗО ни друзей, ни родственников".

По мнению адвоката Алексея Шипилова, суд учел лишь тяжесть предъявленной статьи, проигнорировав обстоятельства дела.

Самооборона или убийство

Примечательно, что на сторону обвиняемого встала вдова Короткова, которую официально признали потерпевшей по делу. "Муж сильно пил, не раз нападал на меня, — рассказывает РИА Новости Ирина. — Как-то набросился с шампуром, в другой раз — с ножом. А однажды подкараулил у подъезда и пытался утопить в луже: удерживал мое лицо в воде, пока на улицу не выбежал сын и не оттащил его. Я несколько раз обращалась в полицию, однако все дела о покушении на убийство заканчивались либо предупреждением, либо незначительным наказанием. В итоге муж пригрозил: еще раз пожалуешься — точно убью".

© Фото : предоставлено родственниками обвиняемого Николай Макурин © Фото : предоставлено родственниками обвиняемого Николай Макурин

Ирина призналась, что за два месяца до трагедии выгнала мужа из дома.

"Как потом выяснилось, 5 февраля он рассказывал знакомым, что собирается со мной помириться. Пьяный пришел в магазин, разозлился, что в зале посторонний мужчина, хотя это был просто покупатель. Стал кидаться на меня, на Николая, — говорит Ирина. — Потом вышел, сел в такси и ждал. По словам водителя, в какой-то момент он вытащил нож и сказал, что идет убивать. В тот вечер Николай спас мне жизнь".

Жители Путевки считают, что у погибшего были проблемы с головой: выпив, он жестоко избивал и жену, и сына. Кроме того, местные и раньше видели, как он ходил по поселку с ножом.

Расследование длилось девять месяцев, к ноябрю в деле появилась новая статья: 111-ю заменили на 105-ю — "Убийство". По версии местного СК, у Николая "возник умысел на причинение смерти".

"Во-первых, следствие считает, что Юрий не хотел зарезать свою жену, а только угрожал ей и Николаю. Во-вторых, после того как нож отобрали, мой подзащитный продолжил наносить удары руками и ногами якобы с целью убить своего противника", — говорит Шипилов.

Против Николая также сыграл тот факт, что незадолго до драки он выпил.

Надежда на присяжных

Теперь, когда дело Макурина дошло до суда, защита намерена добиваться переквалификации обвинений.

"Считаем, что его действия укладывались в понятие необходимой обороны. Когда у потерпевшего отобрали нож, он не успокоился и продолжил нападать, это была взаимная борьба, — рассказывает адвокат. — Кроме того, у нас много вопросов к проведенным экспертизам. Установлено, что смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы. Однако как именно эта травма была получена, не уточняется".

Во время драки Николай и Юрий перелетели через перила и упали на землю, сильно ударившись об лед. По словам защиты, экспертиза так и не выяснила, что стало причиной черепно-мозговой травмы: побои или удар головой.

"Весь этот год я бью во все колокола и прошу отпустить невиновного человека, — говорит вдова Короткова. — Однако никто не хочет слушать. И принимать показания тоже. У меня много вопросов к ходу расследования. Например, они не хотели рассматривать в качестве улики бутылку, которую Юра схватил, когда у него отобрали нож. Потом все-таки взяли на экспертизу, но не нашли ни одного отпечатка. Это очень странно: как минимум мои там точно были, я же передавала бутылку, держала ее в руках".