Стало ясно, как достроят "Северный поток — 2"

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Александр Лесных. Датское энергетическое агентство (ДЭА) обсуждает с Nord Stream 2 AG варианты завершения строительства газопровода "Северный поток — 2", сообщил глава пресс-службы ведомства Туре Фалбе-Хансен. Речь идет о внесении дополнений в разрешение на прокладку труб, благодаря которым оставшиеся работы смогут выполнить российские суда.

Минное поле

После того как в конце декабря Вашингтон ввел санкции против "Северного потока — 2", швейцарский подрядчик Allseas прекратил укладку труб в Балтийском море. Газопровод готов на 94% — требуется сварить и опустить на дно всего 160 километров труб.

По всей видимости, Allseas в проект не вернется — в конце января зампред правления "Газпрома" Елена Бурмистрова сообщила, что трубопровод "будет завершен российской стороной".

О скором возобновлении работ свидетельствует активность в районе строительства — 16 января туда прибыло многофункциональное судно Strill Explorer. Находящиеся на борту два подводных аппарата с дистанционным управлением располагают оборудованием для трехмерной фотограмметрии и других геофизических исследований.

Позднее в Nord Stream 2 подтвердили, что корабль проводит исследования по маршруту газопровода. По словам Фалбе-Хансена из ДЭА, его ведомство ежедневно получает информацию от Strill Explorer.

Эксперты уверены: все это укрепляет позиции Nord Stream 2 в ДЭА. Дело в том, что со Второй мировой войны в Балтике затоплено огромное количество бомб, снарядов и мин. Дания, справедливо опасаясь случайных подрывов, в качестве одного из условий строительства "Северного потока — 2" потребовала, чтобы судно-трубоукладчик располагало современной системой динамического позиционирования (ДП).

Такие системы интегрируются в схему управления судном и действуют автоматически, основываясь на показаниях различных датчиков, а также информации со спутников. В результате движительно-подруливающий комплекс точно удерживает корабль в заданной точке при любых волнах, течении и ветре. Именно поэтому подрядчиком когда-то выбрали Allseas: у швейцарцев есть все необходимое оборудование.

В России имеется только один трубоукладчик с системой динамического позиционирования — "Академик Черский". Однако это судно законтрактовано для работ по проекту "Сахалин-3" — на Киринском и Южнокиринском месторождениях. Его участие в строительстве "Северного потока — 2" практически исключено.

Тандем против санкций

Поэтому единственный вариант завершения проекта без зарубежных подрядчиков — использование двух трубоукладочных барж — "Фортуны" и "Дефендера", принадлежащих компании "Межрегионтрубопроводстрой" (МРТС).

Именно "Фортуна" два года назад уложила первые километры "Северного потока — 2" в российских территориальных водах. Проблема в том, что у нее, как и у "Дефендера", нет системы динамического позиционирования. Так что формально оба судна не соответствуют датским требованиям.

Однако специалисты Nord Stream 2 AG предложили задействовать трубоукладочные баржи в связке с судами, оборудованными ДП. С "Фортуной" тандем составит якореразведчик Kamara, с "Дефендером" — Mustang.

Эта схема вполне обеспечит необходимую точность позиционирования. Компания Nord Stream 2 AG еще в начале января направила в Датское агентство по охране окружающей среды (Danish Environmental Protection Agency, DEPA) просьбу внести в разрешение на строительство "СП-2", выданное в октябре, дополнения о возможности применения таких морских тандемов.

Поскольку Копенгаген принял заявку к рассмотрению и вступил в конструктивные переговоры с оператором проекта, шансы на положительный исход достаточно велики. В пользу этого говорит и то, что якореразведчик Kamara на днях прибыл в немецкий порт Мукран, служащий базой для строительства "Северного потока — 2".