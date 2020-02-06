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Стало ясно, как достроят "Северный поток — 2"
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РИА Новости

Стало ясно, как достроят "Северный поток — 2"

08:00 06.02.2020 (обновлено: 08:10 06.02.2020)
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© Nord Stream 2 / Paul LangrockСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Paul Langrock
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Александр Лесных. Датское энергетическое агентство (ДЭА) обсуждает с Nord Stream 2 AG варианты завершения строительства газопровода "Северный поток — 2", сообщил глава пресс-службы ведомства Туре Фалбе-Хансен. Речь идет о внесении дополнений в разрешение на прокладку труб, благодаря которым оставшиеся работы смогут выполнить российские суда.

Минное поле

После того как в конце декабря Вашингтон ввел санкции против "Северного потока — 2", швейцарский подрядчик Allseas прекратил укладку труб в Балтийском море. Газопровод готов на 94% — требуется сварить и опустить на дно всего 160 километров труб.
По всей видимости, Allseas в проект не вернется — в конце января зампред правления "Газпрома" Елена Бурмистрова сообщила, что трубопровод "будет завершен российской стороной".
О скором возобновлении работ свидетельствует активность в районе строительства — 16 января туда прибыло многофункциональное судно Strill Explorer. Находящиеся на борту два подводных аппарата с дистанционным управлением располагают оборудованием для трехмерной фотограмметрии и других геофизических исследований.
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Позднее в Nord Stream 2 подтвердили, что корабль проводит исследования по маршруту газопровода. По словам Фалбе-Хансена из ДЭА, его ведомство ежедневно получает информацию от Strill Explorer.
Эксперты уверены: все это укрепляет позиции Nord Stream 2 в ДЭА. Дело в том, что со Второй мировой войны в Балтике затоплено огромное количество бомб, снарядов и мин. Дания, справедливо опасаясь случайных подрывов, в качестве одного из условий строительства "Северного потока — 2" потребовала, чтобы судно-трубоукладчик располагало современной системой динамического позиционирования (ДП).
Такие системы интегрируются в схему управления судном и действуют автоматически, основываясь на показаниях различных датчиков, а также информации со спутников. В результате движительно-подруливающий комплекс точно удерживает корабль в заданной точке при любых волнах, течении и ветре. Именно поэтому подрядчиком когда-то выбрали Allseas: у швейцарцев есть все необходимое оборудование.
В России имеется только один трубоукладчик с системой динамического позиционирования — "Академик Черский". Однако это судно законтрактовано для работ по проекту "Сахалин-3" — на Киринском и Южнокиринском месторождениях. Его участие в строительстве "Северного потока — 2" практически исключено.

Тандем против санкций

Поэтому единственный вариант завершения проекта без зарубежных подрядчиков — использование двух трубоукладочных барж — "Фортуны" и "Дефендера", принадлежащих компании "Межрегионтрубопроводстрой" (МРТС).
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Именно "Фортуна" два года назад уложила первые километры "Северного потока — 2" в российских территориальных водах. Проблема в том, что у нее, как и у "Дефендера", нет системы динамического позиционирования. Так что формально оба судна не соответствуют датским требованиям.
Однако специалисты Nord Stream 2 AG предложили задействовать трубоукладочные баржи в связке с судами, оборудованными ДП. С "Фортуной" тандем составит якореразведчик Kamara, с "Дефендером" — Mustang.
Эта схема вполне обеспечит необходимую точность позиционирования. Компания Nord Stream 2 AG еще в начале января направила в Датское агентство по охране окружающей среды (Danish Environmental Protection Agency, DEPA) просьбу внести в разрешение на строительство "СП-2", выданное в октябре, дополнения о возможности применения таких морских тандемов.
Поскольку Копенгаген принял заявку к рассмотрению и вступил в конструктивные переговоры с оператором проекта, шансы на положительный исход достаточно велики. В пользу этого говорит и то, что якореразведчик Kamara на днях прибыл в немецкий порт Мукран, служащий базой для строительства "Северного потока — 2".
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По оценкам экспертов, разрешение на продолжение строительства с использованием российских судов выдадут в марте. Скорость укладки труб при такой технологической схеме — примерно полтора километра в день. Значит, линейная часть газопровода будет полностью готова к июлю. Испытания и заполнение газом — еще порядка двух месяцев, и в сентябре "Северный поток — 2" можно вводить в строй.
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СанкцииСеверный поток — 2Балтийское мореГазпромПриродный газЭкономика
Популярные комментарии
А сроки можно и не оглашать. Делать надо. И делать молча, без всяких заявлений. Просто работать.
6 февраля, 08:32
Вячеслав Гаджиев
40561106
Интересует один вопрос: швейцарцы заплатили неустойку, или по старой традиции наших бюрократов и жуликов им все простили???
6 февраля, 08:31
ЮКЮрий Князев
3551540137
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