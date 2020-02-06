В Приморье в фотоловушку попали игры амурских тигрят

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Заповедник "Земля леопарда" опубликовал снимки амурских тигрят, сделанные фотоловушкой, сообщает пресс-служба нацпарка.
"Будни семейства амурских тигров, — поясняют сотрудники. — У котят — игры и исследование мира, у гордой матери — отдых, хоть и не безмятежный".
По их словам, тигрице нужно накопиться сил, так как скоро на охоту.
Амурский тигр – самый крупный и северный подвид тигра на планете. Это одна из редчайших кошек, которая занесена в Красную книгу России и мира. Общая численность популяции составляет около 580 особей. На территории "Земли леопарда", по данным исследований, было зафиксировано более 30 взрослых хищников.