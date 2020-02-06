Выяснилось, почему в самолете нельзя пить напитки со льдом

А стюардесса Джамиля Хардвик добавила, почему пассажирам лучше не заказывать чай и кофе. Она сообщила, что авиакомпании обязаны дезинфицировать резервуары, в которых кипятится вода, всего четыре раза в год. То есть они могут быть недостаточно чистыми.