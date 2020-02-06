Выяснилось, почему в самолете нельзя пить напитки со льдом

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Сотрудник авиакомпании рассказал, почему на борту стоит отказаться от употребления напитков со льдом, сообщает Express.
Дело в том, что работники, занимающиеся уборкой лайнера, редко моют емкости для льда, пояснил он изданию.
А стюардесса Джамиля Хардвик добавила, почему пассажирам лучше не заказывать чай и кофе. Она сообщила, что авиакомпании обязаны дезинфицировать резервуары, в которых кипятится вода, всего четыре раза в год. То есть они могут быть недостаточно чистыми.
Куда безопаснее в полете употреблять простую воду, отметила она.
Кроме того, бортпроводники рассказали, что самые грязные предметы в салоне самолета — это откидной столик для подноса, подголовник и ремень безопасности.