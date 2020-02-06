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Туризм
2020-02-06T01:49+0300
https://ria.ru/20200206/1564286057.html
Выяснилось, почему в самолете нельзя пить напитки со льдом
https://cdn25.img.ria.ru/images/155180/01/1551800121_0:156:3072:1884_1036x0_80_0_0_40ca97f6b056911c76c360051274eda0.jpg
РИА Новости

Выяснилось, почему в самолете нельзя пить напитки со льдом

01:49 06.02.2020
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© Depositphotos / Sid10Еда на борту самолета
Еда на борту самолета
© Depositphotos / Sid10
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Сотрудник авиакомпании рассказал, почему на борту стоит отказаться от употребления напитков со льдом, сообщает Express.
Дело в том, что работники, занимающиеся уборкой лайнера, редко моют емкости для льда, пояснил он изданию.
А стюардесса Джамиля Хардвик добавила, почему пассажирам лучше не заказывать чай и кофе. Она сообщила, что авиакомпании обязаны дезинфицировать резервуары, в которых кипятится вода, всего четыре раза в год. То есть они могут быть недостаточно чистыми.
Куда безопаснее в полете употреблять простую воду, отметила она.
Кроме того, бортпроводники рассказали, что самые грязные предметы в салоне самолета — это откидной столик для подноса, подголовник и ремень безопасности.
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