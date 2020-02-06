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Туризм
2020-02-06T12:52+0300
https://ria.ru/20200206/1564283018.html
Что хвалят и ругают иностранцы в Москве
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РИА Новости

Что хвалят и ругают иностранцы в Москве

08:00 06.02.2020 (обновлено: 12:52 06.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПразднование Нового года в Москве
Празднование Нового года в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Светлана Баева. Поговорить по-английски — без проблем, вкусно поесть — запросто, в метро — есть чему удивиться (главное, берегитесь часа пик). Москва, лауреат премии World Travel Awards, нравится иностранным гостям, но есть нюансы. О том, что особенно восхищает итальянцев, сколько стоит такси до цирка и где найти "раскрашенную погремушку", — в материале РИА Новости.

Ориентироваться: кому — английский, а кому и греческий

"Я не раз сталкивалась с тем, что москвичи на вопрос, говорят ли они по-английски, отвечали: нет. Но затем общались на очень хорошем уровне! — рассказывает Таня Симпсон из Австралии. — Однако "здравствуйте", "пожалуйста", "спасибо", "нет" и "да" я говорила по-русски, чтобы выглядеть вежливой".
Поль из Германии отмечает, что обозначения на английском языке — везде, найти дорогу легко. "А вот российские путешественники в Лондоне, Париже или Германии могут ожидать кириллицу?" — задается он вопросом.
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Правда, по словам гида-переводчика Елены Бреус, порой туристы жалуются на отсутствие навигации в округах, расположенных не в центре.
А некоторым и без английского в Москве оказывается вовсе не сложно. Елена Савина говорит, что, например, итальянцы, учившие в школе греческий, быстро осваиваются и начинают читать вывески.

Передвигаться: под землей

Обязательный пункт программы для гостей — столичная подземка: исторические станции, мозаичные панно, роскошные люстры. "Я напоминаю своим подопечным, что диаметр тоннеля в московском метро соответствует размеру циферблата курантов на Спасской башне, — рассказывает гид-переводчик Мария Сорокина. — Такие моменты всегда интересны иностранцам, они позволяют представить пропорции сооружений Московского Кремля".
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Но, как написал на туристическом сервисе обмена знаниями Quora Питер МакДональд из США, метро и электрички — это "ад в час пик". "Однажды я ехал около 20 минут, перегнувшись и стоя на одной ноге", — поделился московскими впечатлениями американец.
В более спокойное время иностранцев поражает, что пассажиры уступают места друг другу. "Им нравится, что в Москве буквально вскакивают с сидений перед пожилыми людьми. В Италии, например, это редкость", — отмечают гиды.

И по земле

Антонио Томасини из Рима понравились широкие проспекты, хорошо организованное дорожное движение. Правда, он вспомнил и пробки, от которых "никуда не деться".
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТранспортные развязки в Москве
Транспортные развязки в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Транспортные развязки в Москве
МакДональд рассказал о развязке, расположенной рядом с их съемной квартирой: "Таким сооружением мог бы гордиться любой дорожный проектировщик Лос-Анджелеса". Но в итоге, по его словам, пробка просто переместилась на несколько километров вниз по дороге.
"Я бы сравнил Москву с Чикаго, но с эффективной системой общественного транспорта и худшими водителями", — пишет его соотечественник Грег Стивенс.
Турист из Тайваня пожаловался на такси: за поездку от отеля в центре города до цирка на проспекте Вернадского он заплатил шесть тысяч рублей. До этого москвичи, вызвав машину через мобильное приложение, помогли ему добраться от Таганки до Театрального проезда за 500 рублей.
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Проблема номер один для туристических групп — отсутствие мест, где автобус может высадить путешественников. "Порой приходится километр идти пешком. Например, от Васильевского спуска до входа в Кремль. Потом еще экскурсии, на ногах — несколько часов подряд. — рассказывает Елена Бреус. — Мало кто из туристов, а среди них много пожилых, может это выдержать. За исключением, пожалуй, граждан КНР".
И гиды, и гости столицы жалуются также на частые перекрытия дорог, которые могут испортить всю программу.

Безопасность: все спокойно, но берегитесь

Австралийка Таня Симпсон отметила ощущение защищенности на улицах и в общественных местах: "Хорошая атмосфера. Повсюду есть полиция и охранники, так что вы чувствуете себя в полной безопасности".
Но это не помогло туристке из Гонконга — она осталась без телефона и страховки. "Мобильный у нее украли в центре города. Чтобы обратиться в страховую за возвратом средств, нужна справка из полиции, — рассказывает Елена Бреус. — Мы поехали в ближайшее отделение. Но нам отказали, так как кража произошла не в их районе".
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Многие туристы говорят, что им спокойно в любое время суток, особенно в центре, а Москва давно уже превратилась в город, который никогда не спит.
При этом иностранцы в соцсетях предупреждают о распространенных способах мошенничества. Например, о портмоне, лежащем на дороге. При попытке поднять его можно лишиться своих денег. "Хозяин" тут же найдется и будет утверждать, что в кошельке "недостача".

Есть и отдыхать: борщ, суши и гастромаркет

Гастрономические возможности Москвы туристы обычно оценивают положительно. "Еда — прекрасная, практически домашняя. В США много фастфуда и вредных добавок, — говорит американка Рене. — Русская кухня оказалась здоровой, чистой и намного более ароматной". Порой туристов смущает майонез, который "везде".
Иностранцам нравятся московские рынки, превратившиеся в гастромаркеты.
© Фото : Ginza Project MoscowРынок в Москве
Даниловский рынок в Москве
© Фото : Ginza Project Moscow
Рынок в Москве. Архивное фото
"Много хлеба, жареных овощей всех видов, мяса (я не ем, но заметила) и рыбы, — уточняет Таня Симпсон. — Все вкусно, и можно купить блюдо любой ценовой категории. Я думала, кухня у вас окажется более мягкой. Но она с очень насыщенным вкусом и большим количеством ингредиентов".
Девушка отметила, что в Москве легко найти итальянские, японские блюда: "Пицца действительно хороша, суши — средние, не так уж плохи, но не ожидайте слишком многого".
Гид-переводчик Вячеслав Тельминов вспоминает, как путешественники, соскучившись по своей кухне, просили показать им лучшие рестораны, где можно поесть пиццы "на настоящем тесте или пасты с соусом, какой делают в Италии".
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Смотреть: от Кремля до зоопарка и ВДНХ

"Мы с женой с удивлением узнали, что у Москвы есть итальянские корни! Многие здания — творения в том числе наших соотечественников: Кремль, Большой театр. Мы гордимся, когда слышим родные фамилии: Фьораванти, Солари, Джиларди", — говорит Антонио Томасини.
А его супругу Илларию Каппони поразила византийская архитектура храмов Москвы: "Она совсем другая. Это просто потрясло".
При посещении главных достопримечательностей туристы возмущаются неизбежными очередями. Например, гость из Австралии жаловался, почему вместо одной приходится стоять в трех: в Оружейную палату, в Алмазный фонд и в Кремль. Таня Симпсон дает совет из собственного опыта: "В Кремль покупайте билеты онлайн и заранее. Когда я это делала, на ближайшие три дня их уже не было".
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Неожиданно ругают Арбат. По словам гидов, иностранцы считают, что он "ни о чем": "погремушка раскрашенная". Никольская улица для них, оказывается, интереснее. Турист из США назвал Московский зоопарк "учреждением мирового класса", посоветовал также посетить Музей Победы, а Арбат — "пропустить".
Гид-переводчик Оксана Муштанова рассказывает, что нередко туристы едут в Москву без особых ожиданий. Думают, что увидят нечто мрачное, серое, пыльное. Вместо этого — огни, ритм, небоскребы и красивые люди.
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