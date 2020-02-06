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В Москве сыграют на всех видах саксофонов
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РИА Новости

В Москве сыграют на всех видах саксофонов

06:00 06.02.2020
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© Фото : пресс-служба шоуАскер Бербеков, Елизавета Арзамасова, Сергей Головня и Филипп Лебедев
Аскер Бербеков, Елизавета Арзамасова, Сергей Головня и Филипп Лебедев
© Фото : пресс-служба шоу
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Москве в "Центральном доме актера" 26 февраля пройдет "Шоу саксофонов — от баса до сакселло" джазмена Сергея Головни, сообщает пресс-служба творческого объединения.
Известный российский виртуоз Сергей Головня сыграет на всех концертных видах саксофона — сопрано, альт, тенор, баритон, а также на бас-саксофоне и флейте.
В джазовом проекте также примут участие российская актриса театра и кино, певица, телеведущая Елизавета Арзамасова, а также Аскер Бербеков и Филипп Лебедев — актеры Мастерской театральных ремесел Андрея Щукина, финалисты фестиваля "Московская весна A capella", победитель и участник восьмого сезона шоу "Голос".
Сергей Головня — джазовый саксофонист, композитор, аранжировщик, руководитель биг-бэнда, арт-директор международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party.
500000
КультураКoktebel Jazz PartyШоу "Голос"Центральный Дом Актера имени А. А. ЯблочкинойМоскваКрымКоктебель
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