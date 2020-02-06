В Москве сыграют на всех видах саксофонов

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Москве в "Центральном доме актера" 26 февраля пройдет "Шоу саксофонов — от баса до сакселло" джазмена Сергея Головни, сообщает пресс-служба творческого объединения.

Известный российский виртуоз Сергей Головня сыграет на всех концертных видах саксофона — сопрано, альт, тенор, баритон, а также на бас-саксофоне и флейте.

В джазовом проекте также примут участие российская актриса театра и кино, певица, телеведущая Елизавета Арзамасова, а также Аскер Бербеков и Филипп Лебедев — актеры Мастерской театральных ремесел Андрея Щукина, финалисты фестиваля "Московская весна A capella", победитель и участник восьмого сезона шоу "Голос".