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2020-02-06T04:36+0300
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Пианистка-виртуоз удивила пользователей в сети игрой на двух роялях
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РИА Новости

Пианистка-виртуоз удивила пользователей в сети игрой на двух роялях

04:36 06.02.2020
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© страница в Instagram "lolaastanova"Американская пианистка Лола Астанова
Американская пианистка Лола Астанова
© страница в Instagram "lolaastanova"
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Американская пианистка Лола Астанова опубликовала в инстаграме видео, на котором исполняет композицию "Maple leaf rag", написанную Скоттом Джоплином, сразу на двух роялях. Этим она удивила пользователей в сети.
"Они всегда говорили, что два лучше, чем один", — написала Астанова.
Несмотря на расстояние между инструментами, пианистка уверенно играет основную партию правой рукой, а левой — аккомпанемент.
"Вот это да! Потрясающе! Каждый раз показываете что-то удивительное", — прокомментировала @minlen0208.
"Такого я еще не видел!" — присоединился к обсуждению @tkononets.
"Даже представить не могу, какую работу вы проделали, чтобы так играть", — подчеркнул @gauravx.
"Высший пилотаж", — написала @ir_romanova.
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