Пианистка-виртуоз удивила пользователей в сети игрой на двух роялях

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Американская пианистка Лола Астанова опубликовала в инстаграме видео, на котором исполняет композицию "Maple leaf rag", написанную Скоттом Джоплином, сразу на двух роялях. Этим она удивила пользователей в сети.

"Они всегда говорили, что два лучше, чем один", — написала Астанова.

Несмотря на расстояние между инструментами, пианистка уверенно играет основную партию правой рукой, а левой — аккомпанемент.

"Вот это да! Потрясающе! Каждый раз показываете что-то удивительное", — прокомментировала @minlen0208.

"Такого я еще не видел!" — присоединился к обсуждению @tkononets.

"Даже представить не могу, какую работу вы проделали, чтобы так играть", — подчеркнул @gauravx.